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Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye, Rusya’ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye, Rusya’ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Bozdağ, “İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz iki ülke arasında olan bir hadisedir. İngiltere egemen ve bağımsız bir devlet. Hangi ülke ile ne tür bir ilişki geliştireceğine, diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine, elbette kendisi karar verir. Bizim İngiltere’ye ‘neden böyle yaptınız’ deme imkanımız olamaz. Rusya’ya karşı da tabii aynı şekilde Rusya da egemen ve bağımsız bir devlet. Başka ülkelerin de İngiltere’nin aldığı bu karara destek mahiyetinde karar almaları, tabi o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur. Biz, Türkiye olarak dış politikamızı, Türk milletinin ve Türkiye devletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz. Dolayısıyla başka ülkelerin herhangi bir ülke ile ilgili aldıkları kararları da biz kendi çıkarlarımız bakımından ve uluslararası hukuk bakımından da ayrıca değerlendiriyoruz ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya’ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir” cevabını verdi.

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