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Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Sincar açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Umarız ki, Irak ordusu Türkiye’nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Umarız ki, Irak ordusu Türkiye’nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez. Eğer böyle bir şey olursa, Türkiye o zaman gereğini yapmakta tereddüt etmez” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sincar’a ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, “Tabii Sincar ile ilgili konuya gelince, 25.03.2018’de yani dün, Musul Sincar’ın kuzeyindeki bölgeden, batısında bulunan Suriye sınır hattına doğru Arap nüfusunun yoğun olduğu Fal köyüne kadar, Irak ordusunun ilerlediği, bugün de Irak-Suriye sınırında Musul Rabia’dan Sincar batısındaki Um-Al Jaris’e kadar olan bölgeyi kontrol altına aldığına dair bilgiler var. Bu bilgiler, istihbarat örgütümüz tarafından da teyit edilmiş bilgilerdir. Akşama doğru yapılan açıklamalar var Irak tarafından, bu açıklamaları da Türkiye yakından takip etmektedir. Alandaki bütün hareketleri bütün değişimi Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Beyanların alandaki hareketlilikle uyumlu olup olmaması bizim için son derece önemlidir. Eğer beyanlar alandaki hareketlilikte uyumluysa bizim için kıymetlidir. Aksi takdirde tabi o beyana itibar etmemiz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
Terör örgütünün Sincar’dan çekildiği izlenimini uyandırmak için, farklı üniforma, flama veya bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesinin Türkiye’nin kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Bozdağ, “Bizim burada beklentimiz, isteğimiz, teröristlerin üniforma değiştirerek bölgede kalması değil veya flama değiştirerek bölgede kalması değil ya da başka ad altında bölgede varlığını devam ettirmesi değil, teröristlerin tamamen Sincar’ı terk etmesidir, oradan uzaklaştırılmasıdır. Umarız ki, Irak ordusu Türkiye’nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez. Eğer böyle bir şey olursa, Türkiye o zaman gereğini yapmakta tereddüt etmez. Biz arzu ediyoruz ki, dost ve kardeş ülke Irak, Türkiye’ye ihtiyaç duymadan buradaki terör unsurlarını tamamen temizlesin” açıklamasında bulundu.

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