Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan taziye ziyareti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eski Sorgun Belediye Başkanı ve AK Parti milletvekili aday adayı Ahmet Şimşek'e, ağabeyi Süleyman Şimşek'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Süleyman Şimşek (78) için Sorgun ilçesi Salihpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şimşek'in naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Şimşek'in ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Kaymakam Mustafa Altınpınar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Sorgun'a gelen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Şimşek'in taziye çadırında Ahmet Şimşek ve yakınlarına taziyelerini iletti.
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