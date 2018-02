Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan Yozgat’a Süt Kurumu müjdesi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Uzun zamandır süt ünitesi faaliyete geçsin diye uğraş veriyoruz. Ahmet Eşref Fakıbaba bakanımıza, Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’e ve bu işin talimatını doğrudan veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye süt kurumunu Yozgat’a hediye ettikleri için şahsım, vekil arkadaşlarım ve Yozgatlılar adına bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah süt kurumu faaliyete geçtiğinde Yozgat hayvancılık bakımından önemli bir üs haline gelmiş olacak” dedi.

Yozgat’ta, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ başkanlığında “Tarım ve Hayvancılık Yozgat İl Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleşen programda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş ve Et Süt Kurumu Yozgat Kombinası Müdür Vekili Akın Varol, kurumlarınca ilde yapılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında ve kurumlarının çalışmaları konusunda sunum yaptı.

Sunumların ardından daha sonra Başbakan Yardımcısı Bozdağ, salonda bulunan belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da katıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplantının sonunda yaptığı konuşmasında, toplantının verimli olduğunu ve adeta Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın bir fotoğrafını çektiklerini söyledi.

Türkiye’de 2002’den bu yana tarım ve hayvancılık konusunda çok değişiklikler yaşandığını dile getiren Bozdağ, “Tarımsal hasılada şu anda Türkiye, 2005 yılından beri Avrupa’nın birincisi. Yaptığımız yatırımlarla, attığımız adımlarla, Türkiye bugün Avrupa’nın tarımsal hasılada birinci ülkesi olmuştur.” dedi.

“Derin Kuyu konusunda DSİ’nin kurallarına uyulmazsa içme suyunda sıkıntıya gireriz”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, derin kuyu konusunda da uyarılarda bulunarak, Yozgat’ın fakir su kaynakları olduğunun altını çizdi. Su kuyuları konusunda Devlet Su İşleri’nin (DSİ) koyduğu kurallara uyulması gerekliliğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti: “Bizde öyle debisi yüksek akan ırmaklar yok, büyük su kaynaklarımız maalesef yok. Fakir su kaynaklarımız var, çaylar var, özler var, damla damla akan yerler var. Biz şimdi bu damlaları gölete, baraja dönüştürmek için uğraşıyoruz. Derin kuyularla ilgili, her yerde derin kuyu var. Şuandaki fenne ve usule uygun şartlarda izin almadan bu kuyuları açarsak, açtırırsak bir zaman sonra o derin kuyularda su bulamayız. Şu anda Boğazlıyan’da 300-400 metreye iniyorlar, suyu anca buluyorlar, 4 metreden, 5 metreden su çıkıyordu. Derin kuyular çoğala çoğala şu anda su kaçtı. Derin kuyuları DSİ’nin koyduğu kurallara göre açmazsak bir zaman sonra içme suyunda sıkıntıya gireriz. Onun için bu konuda kurallara uyalım.” Meraların kullanılması konusunda da bir sıkıntı olmadığını aktaran Bozdağ, usullerin yerine getirilmesi getirilmesini istedi.

“Veterinerlik Fakültesi bu yıl öğrenci alacak”

Ziraat Fakültesi’nin faaliyete geçtiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Yerköy’de de uygulama alanlarımız var. İnşallah bundan sonra Yozgat’ta tarım alanında da Ziraat Fakültesi çiftçimizle bütünleşerek hem daha iyi tarımsal üretim yapmak hem de iyi bir verim elde etmek açısından Yozgat’a fayda sağlayacaktır. Veteriner Fakültesini de Yozgat’a kurduk. Sorgun’da inşallah bu sene öğrenci almaya başlayacaktır. Yozgat hayvancılıkta gerekli olan hem ziraat fakültesi hem veteriner fakültesi hem bunun uygulama merkezi ve hastanesine sahip olacak. Bir yandan tarım il müdürlüğü bir yandan fakültelerimizle beraber Yozgat’ın dört bir tarafı ile daha iyi ilgilenme imkan ve fırsatı bulacağız” diye konuştu.

“KOP çok ciddi destekler veriyor”

Yozgat’ın KOP’un da kapsama alanında yer aldığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “KOP çok ciddi destekler veriyor. 40 ilimize en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezi kuruyor ve buna yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu illerden bir tanesi de Yozgat. Yine damızlık koç teke üretim merkezleri için hibe verdiğimiz illerden bir tanesi Yozgat. Bunlardan yararlanmak için Yozgat olarak üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor ve bu tesisleri Yozgat’a kazandırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Süt Ünitesi hayırlı olsun”

Et ve Süt Kurumunu’nu özelleştirme statüsünden çıkardıklarını aktaran Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye’de ilk defa bir tesis Et ve Süt Kurumu bünyesine kabul edildi. Devlet her yerde özelleştirme yaparken Yozgat’a Cumhurbaşkanımızın talimatıyla et kombinası geldi ve bu müessese Yozgat’a kazandırıldı. Uzun zamandır süt ünitesi faaliyete geçsin diye uğraş veriyoruz. Ahmet Eşref Fakıbaba bakanımıza, Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’e ve bu işin talimatını doğrudan veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye süt kurumunu Yozgat’a hediye ettikleri için buradan şahsım, vekil arkadaşlarım ve Yozgatlılar adına bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah süt kurumu faaliyete geçtiğinde Yozgat hayvancılık bakımından önemli bir üs haline gelmiş olacak. Bu meseleye sahip çıkmalarını da hemşehrilerimden önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Organize hayvancılık bölgesini faaliyete geçiriyoruz”

Sorgun’da şimdi yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Yozgat il kongresine geldiğinde müjdesini verdi. Organize Hayvancılık Bölgesini faaliyete geçiriyoruz. Yeri tespit edildi ve çalışmalar başladı. Bundan sonra bunu neticelendirmek hepimizin vazifesidir. Bir yandan Et ve Süt Kurumu, öte yandan damızlık üretim çiftliği, öte yandan ziraat ve veteriner fakülteleri, öte yandan OSB ve onunla ilgili hayvan hastanesi Yozgat’ı hayvancılık bakımından bütün alt yapısını güçlü bir şekilde tesis ettiğimizin göstergesidir. Bunlar son derece önemli, Yozgat bakımından büyük değişimlerdir” dedi.

"Kabalı tüm Türkiye’ye örnek oldu"

Kabalı projesini çok iyi hatırladığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Kaymakamımızı da iyi hatırlıyorum. Çok farklı bir kaymakam ve şimdi TİGEM Genel Müdürü oldu. Kaymakamımız muhtarımızla birlikte köylüyü bu projeye ikna ettiler. O proje şimdi Türkiye’nin en iyi örnek projelerinden biri oldu. Şimdi Bayındırhüyük’te, Karanlıkdere’de ve Yozgat’ın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye’nin bütün illerinde de bakanlığımızın tavsiye ettiği ve uygulamaya geçireceği bir proje oldu. Diğer ilçelerimizde ki benzer projelerle Yozgat çok farklı bir noktaya gelecektir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın konuşmasının ardından toplantı sona erdi.