Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın kabulü

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ı makamında kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, "dinin doğru anlatılması" için Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakülteleri arasındaki iş birliği konusu ele alındı.