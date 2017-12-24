Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 128 ülke Kudüs kararına Türkiye'nin öncülüğünde 'Dur' dedi (2)

BALKAN TÜRKLERİNE İKAMETGAH MÜJDESİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa programları kapsamında BAL-GÖÇ'ün 17. Genel Kuruluna katıldı. Burada Balkan Türklerine müjde veren Çavuşoğlu, "Her kim olursa olsun Türkiye'ye 1 saatliğine bile gelmiş olsa uzun dönem ikametgah verilecek" dedi.

BAL-GÖÇ'ün 17. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki genç nüfusun ekonomik sebeplerden dolayı bir başka ülkeye göç etmek durumunda kaldığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Bugün Batı Trakya Avrupa'nın en az gelişmiş bölgesidir. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Şimdi bizlerin bir araya gelerek somut atmamız gerekiyor. Bugün Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza ve insanlara istihdam temin edecek nasıl bir yatırım yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Artık söz söyleme zamanı geçti, elimizi taşın altına koyma vakti geldi. Bir fabrika satın alıp istihdam gücü sağlanabilir. Bunu yapacak gücümüz var. Bugün Batı Trakya'ya, Balkanlar'a, Kosova'ya nasıl yatırım götürürüz bunu düşünmemiz gerekiyor. İstisnai vatandaşlık, uzun dönem ikametgah, sağlık sorunları bunların sorunlar bitti. 31 Aralık tarihine kadar Türkiye'ye her hangi bir sebeple 1 saatliğine dahi kim girmiş ise hepsi uzun dönem ikametgah sahibi olacaktır. Bunun kararı, genelgesi cebimde. Bakanlığımın ilk icraatı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye'ye gelmemiş olsa dahi orada okuyan kardeşimize burs olanağı tanıyan yasayı da yürürlüğe koyduk. Ayrıca Vakıflar Müdürlüğü vasıtasıyla yabancı öğrencilerin bursunu 500 liraya çıkardık. Biz sahip çıkacağız” diye konuştu.