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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 2019 Türkiye için bir eşiktir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 22:08 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Karacabey İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada 2019 yılının Türkiye için bir eşik olduğunu söyledi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Karacabey İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada 2019 yılının Türkiye için bir eşik olduğunu söyledi. 2019 yılında yeni bir sisteme geçileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Öyle ya da böyle 2019 yılında istikrarlı ve güçlü bir iktidar ortaya çıkacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bazı açılış törenlerine katıldı, ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, ziyaretleri kapsamında bir aile sağlığı merkezi açılışı, hasta nakil ambulansının hizmete sunulması etkinliklerine katıldı. Ardından esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra Ak Parti Karacabey İlçe Başkanlığı'nda teşkilatlarla bir araya geldi. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Ak Parti kadrolarının metal yorgunluğunun ortadan kalktığını söyledi. Bir dirilişe dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bunu gerçekten de sadece Karacabey üzerinden değil gittiğimiz her yerde teşkilat mensuplarımızın birbirine olan yaklaşımından, birlik ve beraberliğinden, motivasyonundan, davaya sarılışından müşahade ediyoruz" dedi.

Konuşmasında teşkilat mensuplarına 2019'u işaret eden Çavuşoğlu, "2019 Türkiye için bir eşiktir. Neyin eşiğidir. 2023'e giden yolda 2053’e giden yolda 2071’e giden yolda bir miheng noktasıdır. 2019’da yeni bir sisteme geçiyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye bu tarihten itibaren şaha kalkacaktır. Bunu göreceksiniz. Türkiye daha hızlı yol alacak. Türkiye daha hızlı ve etkin kararlar alarak yoluna devam edecek. Bugün bizim ayağımıza bağ olmaya, çakıl taşı olmaya çalışanlar hep sistemin bir takım eksiklerinden faydalanmak suretiyle Türkiye’ye patinaj yaptırdı. Öyle ya da böyle 2019 yılında istikrarlı ve güçlü bir iktidar ortaya çıkacak. Güçlü bir yasama ortaya çıkacak. Bir tarafta yasama organı görevini yaparken yürütme erki de Cumhurbaşkanlığı makamı da icraat makamı olarak hamlelerine devam edecektir. İyi yoldayız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDEN GEÇİYOR'

Türkiye'nin her alanda çok güçlü olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dönemden geçiyor. İnsani diplomasisi ile dünyanın neresinde bir insanlık dramı varsa oraya giderek oraya bir dokunuş yapıyoruz. Aynı şekilde siyasi ve diplomatik, her bakımdan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bugün her iki lider Putin ve Trump ile görüşmek suretiyle bölgede yaşanan bu olayın sükunete kavuşması bakımından neler yapılması gerekiyorsa onun mücadelesini veriyor. Diğer tarafta da baktığınız zaman gerçekten insanlık dramının yaşandığı, çocukların kimyasal nedenlerle hayatını yitirdiği bir durum var. Türkiye’nin bu konudaki duruşu bellidir" dedi.

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