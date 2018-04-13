Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 2019 Türkiye için bir eşiktir

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Karacabey İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada 2019 yılının Türkiye için bir eşik olduğunu söyledi. 2019 yılında yeni bir sisteme geçileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Öyle ya da böyle 2019 yılında istikrarlı ve güçlü bir iktidar ortaya çıkacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bazı açılış törenlerine katıldı, ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, ziyaretleri kapsamında bir aile sağlığı merkezi açılışı, hasta nakil ambulansının hizmete sunulması etkinliklerine katıldı. Ardından esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra Ak Parti Karacabey İlçe Başkanlığı'nda teşkilatlarla bir araya geldi. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Ak Parti kadrolarının metal yorgunluğunun ortadan kalktığını söyledi. Bir dirilişe dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bunu gerçekten de sadece Karacabey üzerinden değil gittiğimiz her yerde teşkilat mensuplarımızın birbirine olan yaklaşımından, birlik ve beraberliğinden, motivasyonundan, davaya sarılışından müşahade ediyoruz" dedi.