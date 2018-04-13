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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “2019’dan itibaren Türkiye şaha kalkacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “2019’da yeni bir döneme geçiyoruz.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “2019’da yeni bir döneme geçiyoruz. Bu tarihten itibaren Türkiye şaha kalkacaktır, Türkiye daha hızlı yol alacaktır” dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programına esnaf ziyareti ile başlayan Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu, ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın makamına giderek bilgi aldı.
AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığı’nda partililerle de bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere işaret ederek, “2019 Türkiye için bir eşiktir. 2023’e, 2053, 2071’e giden yolda bir mihenk noktasıdır. 2019’da yeni bir döneme geçiyoruz. Bu tarihten itibaren Türkiye şaha kalkacaktır, Türkiye daha hızlı yol alacaktır. Türkiye daha etkin ve hızlı kararlar alarak yoluna devam edecektir. Bugün bizim ayağımıza bağ olmaya, çakıl taşı olmaya çalışanlar hep sistemin bir takım eksiklerinden faydalanmak suretiyle Türkiye’ye patinaj yaptırdılar. Bunu 16 Nisan’da hep ifade ettik. İstikrarı zedelemek için 2015 Haziran’da neler yaşandığını biliyorsunuz. Öyle ya da böyle 2019’da istikrarlı bir iktidar ortaya çıkacak ve güçlü bir yasama ortaya çıkacaktır. Bir taraf yasama erki görevini yaparken, yürütme erki de cumhurbaşkanlığı makamı da icraat makamı olarak hamlelerine devam edecektir. Türkiye tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dönemden geçiyor” dedi.
Suriye meselesi ortaya çıktığından bu yana Türkiye’nin duruşunun belli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye burada evvelinden bu yana Suriye’deki istikrarsızlığın ortadan kaldırılarak, toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine ilişkin sürekli çaba sarf etti ve etmeye devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.

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