Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kasım ayında Suriyelilere harcanan 30 milyar doların hesabını soran Kılıçdaroğlu, bir bakıyorsunuz şubat ayında Suriye'de 'Ev, okul, hastane yapalım' diye tutturuyor. Bu kadar tenakuz, rastlantı değil." dedi.

Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tesktil ve Deri Sektör Kurulunca, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen "Tekstil ve Deride Dönüşüm" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katıldı.

Tekstil ve deri sektörlerinin, pazar çeşitlendirilmesi, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve nitelikli üretim bakımından artık dünya çapında küçümsenemez boyuta ulaştığını belirten Çavuşoğlu, sektörün Türkiye'yi küresel pazarda ön sıralara taşıdığını söyledi.

Ülke imajını güçlü kılan tekstilin entegre üretim yapısı sayesinde ekonominin ve ihracatın lokomotif sektörlerin başında geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, tekstilde küresel pazarda söz sahibidir. Geçtiğimiz yıl, 157,1 milyar dolar ile ihracat hedefi aşılırken, en fazla ihracat yapılan ikinci sektör de 17 milyar 45 milyon 360 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olmuştur." diye konuştu.