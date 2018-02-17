Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün 'Afrin'e gidilmesin' diyenlerden tutun da teröristlerle kol kola yürüyenlere varıncaya kadar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganından irite olanların bulunduğu yerden bu millete fayda gelmez." dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Orhangazi İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, güney sınırlarını bir terör kuşağıyla örüp Türkiye'yi bu bölgeye hapsetmek ve boğmak isteyenlerle çok büyük mücadele içinde olunduğunu söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın bu mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yıllarca söylememize rağmen, NATO üyesi olmasına rağmen ne yazık ki müttefikimiz olarak düşündüğümüz ülkeler, bir terör örgütünü güya bir terör örgütüyle ortadan kaldırmaya çalıştı. Bu, doğru değildi." diye konuştu. Siviller üzerinden harekatın üzerindeki algıyı değiştirmek isteyenler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bizim tarihimizde, geçmişimizde, değerlerimizde sivilin bir kılına bile zarar gelmemesi için kılı kırk yaran bir anlayışa sahibiz, biz. Onun için bu tezviratlar bizim için hiçbir değer taşımıyor. Teröristlerin kendi kulaklarına sufle ettikleri haberlerle ya da sosyal medya mecralarındaki karalamalarla devam edenler, Türk milletinin ve askerinin azimli ve kararlı duruşunu asla zedeleyemez. Açık ve net, biz haklıyız. Biz, sınırımızın güvenliğini sağlamak zorundayız. Biz bu bölgede mazlum, mağdur, soykırıma uğramış, çocukları elinden alınmış, kadınları tırnak içinde söylüyorum 'satılmış onlar', adeta eziyet eden, soykırım uygulayan bu teröristlerden o mazlum kardeşlerimizi kurtarmak, boynumuzun borcudur."

- "AK Parti sendelerse Türkiye kaybeder" Çavuşoğlu, Türkiye'ye biçilmek istenen rolün ve çerçevenin ne olduğunu bildiklerini dile getirerek "Bugün, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin esasen ana hedefi, liderimizin milletimiz nezdindeki itibarını zedelemek. Onun için liderimize dönük saldırıların esasen Türkiye'ye dönük saldırılar olduğunu aklımızdan uzak tutmayalım. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi adeta örtüşmüştür. AK Parti sendelerse Türkiye kaybeder." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye düşmanlarının 2019 yılını Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından götürmek, indirmek ya da onun millet nezdindeki itibarını zedelemek için son fırsat olarak gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Buna içeride de çok teşne olanlar var çünkü milletin nezdinde itibarı olmayıp sandıktan kendisinin milletçe iktidara getirilmeyeceğini bilenlerin de yurt dışındaki bu odaklarla iş birliği yaptıklarını görüyoruz. Bugün 'Afrin'e gidilmesin' diyenlerden tutun da teröristlerle kol kola yürüyenlere varıncaya kadar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganından irite olanların bulunduğu yerden bu millete fayda gelmez. Bir parti meclisi üyesi, atmış olduğu bir tweet ile 'Benim en nefret ettiğim söz, şehitler ölmez vatan bölünmez sözüdür' diyor. Sen kimin hizmetkarısın, sen hangi devlette yaşıyorsun, sen hangi milletin unsurusun? Dön bir bak kendine. Türkiye, bu tip insanların yönetimine bırakılacak bir ülke değildir."