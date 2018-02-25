''Şimdiye kadarki bütün seçimlerde birbirimize hep 'bu seçim çok önemli' dedik, doğru. Gerçekten de o seçim çok önemliydi. Daha önceki 12 seçimi terazinin bir kefesine koyun, 2019'da yapacağımız seçimleri bir kefesine koyun. 2019'daki kefe daha ağır basar. Çünkü sizi temin ederim ki 2019'da eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı yolundan döndüremezlerse, masanın etrafına gelip bizimle mutabakat sağlamak zorundadırlar, başka yolu yoktur."

Parti olarak ne olursa olsun güçlerini mutlaka muhafaza etmeleri gerektiğini vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, 2019'daki seçimlerin önemine de dikkati çekti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Daha önceki 12 seçimi terazinin bir kefesine koyun, 2019'da yapacağımız seçimleri bir kefesine koyun. 2019'daki kefe daha ağır basar." dedi.

- ''Kılıçdaroğlu bir aparattır''

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan seçilmesinin ardından kapalı kapılar ardında bazı planlar yapıldığını, bunların başarısız olması üzerine bu kez CHP üzerinden devreye girildiğini ve Türkiye'nin ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldığını savundu.

Gezi süreci ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanı olmasının bu planların bir sonucu olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, uluslararası vesayet odaklarının Türkiye içerisinde kullandığı bir aparattır. Gezi sürecinde bunun fonksiyonunu görmedik mi? Gördük. 17-25 Aralık'ta görmedik mi? Gördük. Çatı formülünde görmedik mi? Gördük. Hendek ve çukur teröründe görmedik mi? Gördük. SİHA'larımızın teröristlerin tepesine bindikleri yerde görmedik mi? Gördük. Tüm bunların hepsi, AK Parti'de tecessüm eden millet iradesini yeniden ayaklar altına almak için yapılan eylemlerdi ama şükürler olsun işte bu kadrolar, bu birlik ve dayanışma ruhu gerçekten de bu ülkede vesayet güruhuna kendisini teslim etmedi, liderinin arkasında kenetlendi, en son 15 Temmuz'da teslim olmamak için çıplak bedenin tankların önüne yatırılacağını da gösterdi.''