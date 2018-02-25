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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 00:37 | Son Güncelleme

"Daha önceki 12 seçimi terazinin bir kefesine koyun, 2019'da yapacağımız seçimleri bir kefesine koyun. 2019'daki kefe daha ağır basar" - "Kılıçdaroğlu, uluslararası vesayet odaklarının Türkiye içerisinde kullandığı bir aparattır"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Daha önceki 12 seçimi terazinin bir kefesine koyun, 2019'da yapacağımız seçimleri bir kefesine koyun. 2019'daki kefe daha ağır basar." dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığında delegelerle bir araya gelen Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınmasının temelinde AK Parti'yi ortadan kaldırmak değil Türkiye'nin teslim alınmak istenmesinin yattığını söyledi.

Parti olarak ne olursa olsun güçlerini mutlaka muhafaza etmeleri gerektiğini vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, 2019'daki seçimlerin önemine de dikkati çekti.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''Şimdiye kadarki bütün seçimlerde birbirimize hep 'bu seçim çok önemli' dedik, doğru. Gerçekten de o seçim çok önemliydi. Daha önceki 12 seçimi terazinin bir kefesine koyun, 2019'da yapacağımız seçimleri bir kefesine koyun. 2019'daki kefe daha ağır basar. Çünkü sizi temin ederim ki 2019'da eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı yolundan döndüremezlerse, masanın etrafına gelip bizimle mutabakat sağlamak zorundadırlar, başka yolu yoktur."

- ''Kılıçdaroğlu bir aparattır''

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan seçilmesinin ardından kapalı kapılar ardında bazı planlar yapıldığını, bunların başarısız olması üzerine bu kez CHP üzerinden devreye girildiğini ve Türkiye'nin ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldığını savundu.

Gezi süreci ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanı olmasının bu planların bir sonucu olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, uluslararası vesayet odaklarının Türkiye içerisinde kullandığı bir aparattır. Gezi sürecinde bunun fonksiyonunu görmedik mi? Gördük. 17-25 Aralık'ta görmedik mi? Gördük. Çatı formülünde görmedik mi? Gördük. Hendek ve çukur teröründe görmedik mi? Gördük. SİHA'larımızın teröristlerin tepesine bindikleri yerde görmedik mi? Gördük. Tüm bunların hepsi, AK Parti'de tecessüm eden millet iradesini yeniden ayaklar altına almak için yapılan eylemlerdi ama şükürler olsun işte bu kadrolar, bu birlik ve dayanışma ruhu gerçekten de bu ülkede vesayet güruhuna kendisini teslim etmedi, liderinin arkasında kenetlendi, en son 15 Temmuz'da teslim olmamak için çıplak bedenin tankların önüne yatırılacağını da gösterdi.''

Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in büyük kahramanlıklar gösterdiğine, kılı kırk yararcasına sivillere zarar gelmesin diye mücadele verdiğine de vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

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