Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün 150 ülkede projede yaptığını, 58 ülkede 60 koordinasyon merkezi bulunduğunu belirterek, "TİKA ya da Türk tipi kalkınma yardımı modelinin çıkış noktası, gittiği ülkenin hem beşeri hem tabii kaynaklarını kendi adlarına kullanılmasını sağlayacak bir altyapının teşekkülünü sağlamak, iki ülke arasındaki iş birliğini sürekli hale getirmek, insanı merkeze almak, adil bir ortaklığa dayanmak ve samimiyettir." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 2. Dönem Açılış Dersi'nde yaptığı konuşmada, Türk tipi kalkınma yardımı modeli ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin 780 bin kilometrekarelik bir haritadan ibaret olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, sadece gönül coğrafyasındaki milletlerin değil Güney Asya'dan Güney Amerika'ya, Pasifikten Ortadoğu'ya birçok insanın yüzünü döndüğü ülkelerin Türkiye'den beklentileri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 81 milyona yaklaşan nüfusuyla 30,5 yaş ortalamasına sahip genç ve dinamik bir ülke olduğunu ifade ederek, yaş ortalaması 50 olan, her gün doğum oranı azalan gelişmiş ülkelere nazaran güçlü bir gelecek inşasında bunun çok büyük avantajı olduğunu vurguladı.