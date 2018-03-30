Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, " Birkaç tane çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Geçmişimize ve tarihimize baksınlar." dedi.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığında yapılan "Şehitler Köşesi"nin açılış töreninde şehit aileleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yüzyıllar geçse de düşmanlıklarından bir nebze geri durmayan kimi ülkelerin, odakların Anadolu coğrafyasını Türklere zindan etme, bu bölgenin haritasını yeniden çizme emellerinden vazgeçmediğini söyledi.

Her ne olursa olsun vatanı mukaddesat, namus, haysiyet ve şerefin teminatı olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Eğer orada ezan susmuş, bayrak inmiş, değerler yitirilmişse o artık vatan değildir. Onun için vatansız kalmak, adeta cansız kalmaktır. Can yoksa yaşadığınızın da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, güvenlik güçlerinin FETÖ mensuplarından temizlendikten sonra hiç olmadığı kadar güçlü ve hedefe kilitlenmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu hainlerin, çapulcuların, alçakların ensesinde nefesimiz sürmeye devam edecek. Bir tane bile kalmayıncaya kadar azim ve kararlılığımızdan geri durursak kalbimiz kurusun." dedi.