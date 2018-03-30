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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 20:50 | Son Güncelleme

"(Zeytin Dalı Harekatı) Birkaç tane çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Geçmişimize ve tarihimize baksınlar" - "Bundan sonra Münbiç ise Münbiç, Sincar ise orası. Bunları takip edeceğiz, bunların işini Allah'ın izniyle bitireceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, " Birkaç tane çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Geçmişimize ve tarihimize baksınlar." dedi.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığında yapılan "Şehitler Köşesi"nin açılış töreninde şehit aileleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yüzyıllar geçse de düşmanlıklarından bir nebze geri durmayan kimi ülkelerin, odakların Anadolu coğrafyasını Türklere zindan etme, bu bölgenin haritasını yeniden çizme emellerinden vazgeçmediğini söyledi.

Her ne olursa olsun vatanı mukaddesat, namus, haysiyet ve şerefin teminatı olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Eğer orada ezan susmuş, bayrak inmiş, değerler yitirilmişse o artık vatan değildir. Onun için vatansız kalmak, adeta cansız kalmaktır. Can yoksa yaşadığınızın da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, güvenlik güçlerinin FETÖ mensuplarından temizlendikten sonra hiç olmadığı kadar güçlü ve hedefe kilitlenmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu hainlerin, çapulcuların, alçakların ensesinde nefesimiz sürmeye devam edecek. Bir tane bile kalmayıncaya kadar azim ve kararlılığımızdan geri durursak kalbimiz kurusun." dedi.

- "Bunların işini Allah'ın izniyle bitireceğiz"

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin vurulduğunun iddia edildiğini anımsatan Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar, bir sivilin kılının zarar görmemesi için kendi hayatını tehlikeye atan bir Mehmetçik'in varlığından habersiz. Çeşitli çeşitli tezviratlar. Terör örgütlerinin kara propagandasına mahkum olarak, onların esiri haline gelerek, Türkiye'yi yaftalamaya çalışanlar, bizim müttefik olarak kabul ettiğimiz ya da müttefik olarak gördüğümüz ya da öyle davrandıklarını bildiğimiz ama bu süreçte hangi amaca hizmet ettiklerini daha net ve açık bir şekilde anladığımız ülkeler dahi bunu yapıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Afrin'de "Niye daha önce gelmediniz" diye üzülen sivillerin bulunduğunu ifade ederek, "Milletimizin son ferdi kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve biz bunda kararlıyız. Birkaç tane çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Geçmişimize ve tarihimize baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün bitirileceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başka çaresi ve yolu yok, kararlıyız. Neresi olursa olsun, kim karşımıza çıkarsa çıksın. Milletimizden beklentimiz, birliği beraberliği daha fazla güçlendirmek, omuz omuza vermek. Millet olarak tek yumruk, tek yürek olup bunların üstesinden geleceğiz. Tünelin ucundaki ışık gözüktü. Attığımız her adım, bizim ne denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bugün Afrin ile ilgili olarak içimizdeki kimi densizlerin söylediklerini nazarı itibara alsaydık Afrin'de olamazdık. Şimdi oradayız, bir terörist bırakmayıncaya kadar. Bundan sonra Münbiç ise Münbiç, Sincan ise orası. Bunları takip edeceğiz, bunların işini Allah'ın izniyle bitireceğiz."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

- "(Zeytin Dalı Harekatı) Birkaç tane çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Geçmişimize ve tarihimize baksınlar" - "Bundan sonra Münbiç ise Münbiç, Sincar ise orası. Bunları takip edeceğiz, bunların işini Allah'ın izniyle bitireceğiz"

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu
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