Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Çavuşoğlu, Orhangazi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen mahalle başkan ve yönetimlerine yetki belgesi verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu söyledi.

AK Parti'nin siyasi parti olmaktan öte bir anlam kazandığını belirten Hakan Çavuşoğlu, "Bunu birilerinin anlaması mümkün değildir. Anlayamadıkları için de zaten her seçim mağlubiyetinin mazeretini kömürde, gıda paketlerinde arayan bir muhalefet zihniyeti var karşımızda. Bu milletin oyunu kömüre, gıda paketlerine eşitleyen bir partinin bu ülkeye vereceği milim fayda yoktur." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün ümmetin umudu olduğunu, onun için de çok çalışmak gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bu millet, bütün badirelere, tuzaklara rağmen en başta Allah'ın inayeti, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sonra milletimizin cesaret ve feraseti, ama illaki yanına ulaştığımız, ihtiyacını giderdiğimiz, gözünün yaşını sildiğimiz mazlumların duasıyla başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.