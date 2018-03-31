Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çok büyük, yüce bir milletiz. Bugün bütün dünya bu büyük milletin ortaya koyduklarını temaşa ediyor, kıskanıyor ama olsun. Biz de diyoruz ki; kıskanmanıza gerek yok, insanlığa sahip çıkın, mazlumun, mağdurun yanında olun. Az gelişmiş ülkeleri sömürmek için değil, onları abad etmek için oraya gidin. O zaman da siz aynı durumda, aynı şekilde olursunuz." dedi. Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin açılış törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün belki çok basit ama işlevi çok güçlü bir tesisin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, siyasetçiler ya da millete hizmeti kendisine şiar edinmiş insanlar olarak büyük yatırımlar, önemli projeler yaptıklarını ancak en fazla insanları birinci sınıf vatandaş derecesine yükseltecek dokunuşlardan büyük haz duyduklarını ifade etti. Mustafakemalpaşa Belediyesinin de çok önemli bir projeyi hizmete sunacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Engelli Yaşam Merkezi tahmin ediyorum 300 bin liralık bir rakama tekabül ediyor. Baktığınız zaman rakam büyük değil ama içerik çok derin, muhtevalı. Hal böyle olunca o toplumun içinde bütün bireylerin aynı statüde aynı ehemmiyete haiz olduklarını hissetmeleri çok önemli." diye konuştu.

- "Bunun bereketlerini yaşıyoruz millet olarak" Çavuşoğlu, belediyecilik anlayışının eskiden kaldırım yapan, söken, çöp toplayan, bazen altyapı hizmetlerini gerçekleştiren, kanalizasyon boruları döşeyen bir alan gibi görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti: "Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Türkiye'de bir paradigma değişikliği yaşadı belediye hizmetleri. Ne demeye çalışıyorum? Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii bugün hatırladıklarımız bunlar, hatırlayamadıklarımız o kadar önemli hususları var ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde şehrin belli yerlerinde, bölgelerinde, mahallelerinde, varoşlarında oradaki bazı arkadaşlarımızı görevlendirmek suretiyle, bilgisi olmadan kimin neye ihtiyacı olduğunu tespit ederek, sonra o tespit ettiği adreslere bir gece yarısı hiç kimse görmeden bir elinden verdiğini ikinci elin görmediği bir şekilde erzakını, gıdasını, kömürünü, yardımını bıraktığı bir süreçle başladı belediyecilik hizmeti. Düşünün bir sabah ihtiyaç sahibi bir insan, evinde yakacağı, gıdası ya da iaşesine ilişkin bir geliri olmayan bir kardeşimiz kapısını açtığında önünde gıdasını, kömürünü bulacak, belki de iaşesini temin edecek. Bunun bereketlerini yaşıyoruz millet olarak."

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığının da kaldırımı da kanalizasyonu da yaptığını ama öbür taraftan insanların hissiyatına dokunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. - "Devletten ürkerdik, korkardık" Hakan Çavuşoğlu, AK Parti olarak daha çok çalışıp, daha çok hizmet edeceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'de son 15 yılda bizim sağlamış olduğumuz kazanımların en büyüklerinden bir tanesi de devletle millet kaynaşmasıdır. Milletimiz, devlet olarak karşısında soğuk bir duvar, bir set bir bariyer görüyordu. Güler yüzden yoksun bürokratların adeta tepeden bakan yaklaşımlarıyla karşılaşıyordu. Devletten ürkerdik, korkardık, halbuki o devlet millete hizmet etmek için oluşturulmuş bir organizasyon. Devlet güçlü olacak, milletine müşfik olacak, milleti de onu yüceltmek için her daim çalışmaya, birlik ve beraberliğini muhafaza etmeye devam edecek. Böyle güçleneceğiz Allah'ın izniyle." Geçmişte bir eve gelen misafir görmesin diye engellilerin kilitli kapılar ardından saklandığını gördüklerini, bunları yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bunlar hiç bize yakışmayan şeylerdi. Ama elhamdülillah, şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Engellilerle ilgili kanunumuzu çıkardık, anayasa değişikliğimizi yaptık. 5 bin memur vardı Türkiye'de engelli biz geldiğimizde. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 50 bin. 10 kat büyütmüşüz. Ülkemiz büyüdükçe, milletimiz güçlendikçe bu daha da artacak." ifadelerini kullandı.