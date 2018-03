Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu asker uğurlama törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bize, atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır." dedi.

Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesince organize edilen 31 askerin Demirtaş Mahallesi'ndeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'deki asker uğurlama törenlerinin eşi benzeri olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hiçbir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken, bunu bir düğüne dönüştürsün ve adeta bir düğün havasıyla, halaylarla onu askere göndersin. Eğer vatan varsa özgürlük, hürriyet var, her şey var. Biz de vatan söz konusu olunca her şey durur. Biz de bayrak söz konusu olunca dünya durur. Biz de namus, mukaddesat söz konusu olunca her şey biter. Böyle bir millet dünya üstüne gelmedi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde de Türk milletinin büyük bir duruş gösterdiğini hatırlatarak şöyle devam etti: