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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu asker uğurlama törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu: - "Bize, atılan her iftira, her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu, yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır" - "Biz gittiğimiz yere adaleti götürürüz, gittiğimiz yeri teröristlerden arındırırız ve orada adaletle bulunuruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bize, atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır." dedi.

Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesince organize edilen 31 askerin Demirtaş Mahallesi'ndeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'deki asker uğurlama törenlerinin eşi benzeri olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hiçbir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken, bunu bir düğüne dönüştürsün ve adeta bir düğün havasıyla, halaylarla onu askere göndersin. Eğer vatan varsa özgürlük, hürriyet var, her şey var. Biz de vatan söz konusu olunca her şey durur. Biz de bayrak söz konusu olunca dünya durur. Biz de namus, mukaddesat söz konusu olunca her şey biter. Böyle bir millet dünya üstüne gelmedi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde de Türk milletinin büyük bir duruş gösterdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu milleti teslim almaya, bu ülkeyi diz çöktürmeye ve uluslararası emperyalistlere peşkeş çekmeye çalışan bir hainler güruhu bu milletin karşısına, kendisine milletinin savunması için ülkenin bekası için teslim edilen topu tüfeğiyle onun karşısına geçip bombalarla mermilerle nişan aldı. Bu milletin evlatları tankın da önünde siper oldu, üzerinden geçen savaş uçağına da yumruk salladı. Bunun başka bir örneği yok."

- "Biz gittiğimiz yere adaleti götürürüz"

Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'yla söz konusu bölgenin teröristlerden temizlenmiş ve arındırılmış durumda olduğunu belirtti.

Operasyonlara başlarken kendilerine "Afrin'e gitmeyin, ne işiniz var orada?" gibi söylemler yönetildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Birileri çıkıp, bizim 5 yıl önce söylediğimiz 'Güvenli bölgeyi oluşturalım.' dedi. Askerimiz gücüyle, kudretiyle, aklıyla, stratejisiyle başta Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız olmak suretiyle bölgemizi bunlardan temizledi mi? Temizledi elhamdülillah. Oraya askerlerimiz gidince üzerine sevinç çığlıklarıyla koşan kadınların, çocukların muhatabı oluyor. Bize, atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu, yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır. Biz gittiğimiz yere adaleti götürürüz, gittiğimiz yeri teröristlerden arındırırız ve orada adaletle bulunuruz."

- "Yüz yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin 40 yıldır çeşitli mücadeleler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"40 yıldan beri bu ülke bir mücadele veriyor. Aramıza dökülen nifak tohumlarıyla beraber ülkemizin insanlarını birbirine kırdırmaya çalışanlar hep bir taşeron kullandılar. Yüz yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar. Bizim geçmişte ecdadımızın öcünü almaya çalışıyorlar. Müttefik bildiklerimiz bugün tırlar dolusu silahları teröristlere teslim ediyor. Halbuki o silahları bize parasıyla vermiyorlar. 'Benim teröristim, senin teröristin.' yaklaşımıyla beraber teröristler arasında ayrımcılığa tabi tutuluyorlar. Ne olursa olsun bizim istikametimiz Hak yolundadır. Onunu için mutlaka başaracağız. Bugün değilse yarın, yarın değilse ondan sonraki gün. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım."

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, asker adaylarının davetini kırmayıp, onlarla halay çekti.

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