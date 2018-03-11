Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin sınırlarına artık yaklaşıldığını belirterek, “Bugün Türkiye Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil, orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır, olmaya devam edecektir. Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin 7. olağan genel kuruluna katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti olarak terörle mücadele konusunda azmimiz ve kararlığımızdan asla geri adım atmayacağız. Bunların bir teki kalana kadar onu da ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye artık ensesine vurulup, ağzındaki lokması alınandan çıkmıştır. Türkiye kendi iddia ve tezlerini ortaya koyarak, kendi güvenliği için risk taşıyan ne unsur varsa, nerede olursa olsun onu bulup, tepesine binmek durumundadır ve bugün bunu yapmaktadır. Bu bölgeyi Türkiye için bir tehdit olmaktan, bir risk olmaktan çıkarmak durumundayız. Mehmetçiğimizin milletin desteğini arkasına almak suretiyle sürdürdüğü bu operasyon planlandığı şekilde devam ediyor. Artık Afrin sınırlarına yaklaştık. Bugün Türkiye Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil, orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır, olmaya devam edecektir. Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz. Yurt içerisinde de bunlar bitti bitiyor, göz açtırmayacağız” şeklinde konuştu.