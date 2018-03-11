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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin sınırlarına artık yaklaşıldığını belirterek, “Bugün Türkiye Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil, orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır, olmaya devam edecektir.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin sınırlarına artık yaklaşıldığını belirterek, “Bugün Türkiye Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil, orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır, olmaya devam edecektir. Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz” dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin 7. olağan genel kuruluna katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti olarak terörle mücadele konusunda azmimiz ve kararlığımızdan asla geri adım atmayacağız. Bunların bir teki kalana kadar onu da ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye artık ensesine vurulup, ağzındaki lokması alınandan çıkmıştır. Türkiye kendi iddia ve tezlerini ortaya koyarak, kendi güvenliği için risk taşıyan ne unsur varsa, nerede olursa olsun onu bulup, tepesine binmek durumundadır ve bugün bunu yapmaktadır. Bu bölgeyi Türkiye için bir tehdit olmaktan, bir risk olmaktan çıkarmak durumundayız. Mehmetçiğimizin milletin desteğini arkasına almak suretiyle sürdürdüğü bu operasyon planlandığı şekilde devam ediyor. Artık Afrin sınırlarına yaklaştık. Bugün Türkiye Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil, orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır, olmaya devam edecektir. Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz. Yurt içerisinde de bunlar bitti bitiyor, göz açtırmayacağız” şeklinde konuştu.

“Gerçek CHP’lileri sürmek istiyor”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Çavuşoğlu, “Tüzük Kurultayı yapıyorlar. Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ ithamında bulunuyor, milletvekili arkadaşlarına parmak sallayarak, ’benim rızam olmadan konuşursanız kapı burada’ diyor. Bu ne lahana ne perhiz. ’Benden habersiz televizyona çıkarsanız yol orada, konuşamazsınız’ diyor. Bir tarafta 12 seçim kazanmış, her defasında milletin teveccühüne mazhar olmuş cumhurbaşkanımızı diktatör ilan etmeye çalışıyor. Hey genel başkan, her girdiğin seçimi kaybettin, hatta bazı seçimlerden önce kaybedersek bırakıp gideceğini söyledin, sen diktatör olmuyorsun da 12 seçim üst üste milletin teveccühüne mazhar olmuş cumhurbaşkanımız mı diktatör oluyor. CHP Genel Başkanı, gerçek CHP’lileri sürmek istiyor, haberleri olsun. Amaç başkadır. Kılıçdaroğlu, CHP’yi kendisi için kurtarılmış bir parti olarak dizayn etmek istiyor. Amacı budur. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dönük hangi güçlenme adımı varsa, aynı batıdakiler, Türkiye düşmanları gibi ortaya çıkarak anlıyoruz ki kaygısı Türkiye değildir. Kaygısı sadece kendi siyasi ikbali ve kendisini perde gerisinden oynatanların fikir ile düşüncelerini Türkiye toplumuna empoze etmekten başka bir şey değildir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz”

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