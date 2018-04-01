Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa iş dünyasıyla buluştu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) istişare toplantısında iş adamları ile buluştu. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasına yönelik yeni projeleri ve çalışmaları da üyeleriyle paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, Emine Yavuz Gözgeç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO tarafından düzenlenen istişare toplantısında Bursa iş dünyası ile bir araya geldi. Sektörlerin beklenti ve önerilerinin ortak akılla masaya yatırıldığı toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslek komitelerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

"Bursa ekonomisine sınıf atlattığımız 5 yıllık süreçte üretilen makro projelerle kent ekonomisine 360 milyon TL bütçe desteği kazandırırken, BTSO üyelerine ise 170 milyon TL’lik destek sunduk" diyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasına yeni bir finansman desteğinin müjdesini de verdi. BTSO’nun bugüne kadar nefes kredisi ile üyelerine en fazla katkı sağlayan oda olduğunun altını çizen Burkay, “İş dünyamız için can suyu olacak nefes kredisini bir kez daha üyelerimizin kullanımına sunuyoruz. Bazı bankalar aracılığıyla üyelerimiz üst limiti 200 bin TL olan nefes kredisinden aylık 0,99 faiz oranı ve 12 eşit taksit imkanıyla yararlanabilirler. Firmalarımızın nakit ihtiyacını karşılayacak nefes kredisinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sektörlerin beklentileri hayat buluyor

Burkay, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ortak akaryakıt istasyonu, liman bağlantılı ortak dolum ve depolama tesisi gibi Türkiye’ye örnek projeleri hayat geçireceklerini açıkladı. Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“BEBKA ile birlikte Bursa’nın turizm master planını hazırlayarak sektörümüzün ortak akılla hareket etmesine öncülük ederken, 16 milyon TL’lik destek aldığımız HİSER projemizle de üyelerimizin rekabet gücüne ve marka değerine katkı sağlayacağız. İş dünyamızın taleplerinden birisi olan Uludağ oteller bölgesine doğalgaz götürülmesi konusunda da önemli mesafeler kat ettiğimizi de buradan müjdelemek istiyorum.” Başkan Aktaş: “Yeni hedefleri hep birlikte gerçekleştireceğiz”

Göreve geldiği günden bugüne sorunların tamamına ortak akıl ve istişare kültürü ile çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaklaşık 3 milyon nüfusuyla, gelişmiş sanayisiyle Bursa’yı daha ileriye götürmek için taşın altına elimizi koyduk. İş dünyamızın beklentilerine BTSO ile birlikte çözüm sunmak adına da elimizden geleni yapmaya hazırız. İş dünyasından gelecek her talebi çok önemsiyoruz. Büyük bir heyecanla, ortak akılla tüm sorunlarımızı aşacağız” dedi.

Son 15 yılda Türkiye’nin çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Bu dönemde ülkemiz önemli bir gelişim gösterdi. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Bursa’nın sanayisi ile birlikte büyüyerek bugünkü başarılarını yakaladığını belirten Başkan Aktaş, “Ekonomik anlamda ülkenin istikrarlı olması demek, kentin de istikrarlı olması demektir. Bu anlamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na ekonomimize dinamizm kazandıran proje ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.