HABER

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da:

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 15:59 | Son Güncelleme

"(Kapatılan FETÖ okulu) Burayı en güzel, millete layık şekilde, milletten tırnak içinde söylüyorum; 'himmet' adı altında toplanan paralarla inşa edilen bu yeri yine milletin kullanımına tahsis ederek iade etmiş olacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan kapatılan FETÖ okuluyla ilgili, "Burayı en güzel, millete layık şekilde, milletten tırnak içinde söylüyorum; 'himmet' adı altında toplanan paralarla inşa edilen bu yeri yine milletin kullanımına tahsis ederek iade etmiş olacağız." dedi.

Cuma namazını Beşevler'deki Kuba Camisi'nde kılan Çavuşoğlu, caminin yanındaki kapatılan FETÖ okulunun olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce FETÖ'ye ait olan okulun sağlıklı bir yapı olmadığı ve risk taşıdığının tespit edildiğini belirterek, okulun nasıl değerlendirileceğiyle ilgili birtakım çalışmaların olduğunu söyledi.

Okulun bulunduğu alanın yoğun bir yapılaşmanın içinde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla burayı, insanımızın nefes alabileceği bir yer olması bakımından bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Hayırlı olsun bakalım, görüşeceğiz şimdi. Şu anda maliyedeydi burası biliyorsunuz. Milli Eğitim okul yapısının riskli olmasından dolayı buradan vazgeçti, herhangi bir talebi olmadığını beyan etti. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdesinde burası. Cami yeri çok dar bir yer, buradaki cemaatimiz özellikle o noktada bir genişlik, ferahlık istiyor. Müftümüz bugün kürsüde bir talep iletti. Değerlendireceğiz, il başkanımız, milletvekillerimiz ve valimizle birlikte. Burayı en güzel şekilde, millete layık şekilde, milletten tırnak içinde söylüyorum; 'himmet' adı altında toplanan paralarla inşa edilen bu yeri yine milletin kullanımına tahsis ederek iade etmiş olacağız."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Vali İzzettin Küçük, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

Başkan Altuntaş: “Trabzon’da genç nüfus giderek azalıyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu (Bayram Şenocak kimdir)

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

AK Parti Mardin İl Kongresi tarihi belli oldu

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.