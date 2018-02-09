Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan kapatılan FETÖ okuluyla ilgili, "Burayı en güzel, millete layık şekilde, milletten tırnak içinde söylüyorum; 'himmet' adı altında toplanan paralarla inşa edilen bu yeri yine milletin kullanımına tahsis ederek iade etmiş olacağız." dedi.
Cuma namazını Beşevler'deki Kuba Camisi'nde kılan Çavuşoğlu, caminin yanındaki kapatılan FETÖ okulunun olduğu alanda incelemelerde bulundu.
Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce FETÖ'ye ait olan okulun sağlıklı bir yapı olmadığı ve risk taşıdığının tespit edildiğini belirterek, okulun nasıl değerlendirileceğiyle ilgili birtakım çalışmaların olduğunu söyledi.
Okulun bulunduğu alanın yoğun bir yapılaşmanın içinde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla burayı, insanımızın nefes alabileceği bir yer olması bakımından bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Hayırlı olsun bakalım, görüşeceğiz şimdi. Şu anda maliyedeydi burası biliyorsunuz. Milli Eğitim okul yapısının riskli olmasından dolayı buradan vazgeçti, herhangi bir talebi olmadığını beyan etti. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdesinde burası. Cami yeri çok dar bir yer, buradaki cemaatimiz özellikle o noktada bir genişlik, ferahlık istiyor. Müftümüz bugün kürsüde bir talep iletti. Değerlendireceğiz, il başkanımız, milletvekillerimiz ve valimizle birlikte. Burayı en güzel şekilde, millete layık şekilde, milletten tırnak içinde söylüyorum; 'himmet' adı altında toplanan paralarla inşa edilen bu yeri yine milletin kullanımına tahsis ederek iade etmiş olacağız."
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Vali İzzettin Küçük, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti.
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