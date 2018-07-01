Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Bursa'da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Orhangazi ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde boğulan üniversite öğrencisi Emirhan Beyazıt'ın ailesini ziyaret etti.
Emirhan Beyazıt'ın Orhangazi'deki evine gelen Çavuşoğlu, baba Mehmet ve anne Nurdan Beyazıt'a taziyede bulundu.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer eşlik etti.
Orhangazi ilçesinde 27 Haziran'da serinlemek için kuzenleriyle İznik Gölü'ne girdikten bir süre sonra kaybolan Emirhan Beyazıt'ın 14 saat sonra cesedi bulunmuştu.
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