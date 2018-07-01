HABER

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Bursa'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

Hakan Çavuşoğlu, 27 Haziran'da İznik Gölü'nde boğulan üniversite öğrencisi gencin babaevine ziyarette bulundu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 27 Haziran'da Orhangazi ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde boğulan üniversite öğrencisi Emirhan Beyazıt'ın ailesini ziyaret etti.

Emirhan Beyazıt'ın Orhangazi'deki evine gelen Çavuşoğlu, baba Mehmet ve anne Nurdan Beyazıt'a taziyede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer eşlik etti.

Orhangazi ilçesinde 27 Haziran'da serinlemek için kuzenleriyle İznik Gölü'ne girdikten bir süre sonra kaybolan Emirhan Beyazıt'ın 14 saat sonra cesedi bulunmuştu.

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Bakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlarBakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlar
Bakan Gül: Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı Bakan Gül: Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.