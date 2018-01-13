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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gemlik'te dönüşümün temelini attı (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

'TÜRKİYE ORTAK PAYDA OLDUĞUNDA, AYNI ZEMİNDE BULUŞABİLMELİYİZ'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesinde, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Programa, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Ak Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten de katıldı.

Programda konuşan Çavuşoğlu, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün bozulduğu dönemlerde Balkan coğrafyasının göçün, acının, vahşetin, kanın ve gözyaşının adresi olduğunu söyledi. Bu topraklarda çok sayıda kişinin doğduğu, büyüdüğü yerleri bırakmak zorunda kaldığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, bu insanların Türkiye'ye güvenli barınak olarak baktıkları için yerleştiklerine dikkati çekti.

Balkan topraklarında kalan kişilerin 'tarihin emanetçiliğini' yaptığını belirten Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akrabalarımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımız, binbir zorlukla hayatlarını burada sürdürmeye çalışıyor. Türkiye, bu bölge insanı tarafından bir anavatan olarak görülüyor ve Türkiye'nin büyümesi, güçlü olması, orada yaşayan insanımızın aynı şekilde ayaklarını daha sağlam bir şekilde yere basmasına vesile oluyor. Dolayısıyla Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe o bölgede de diğer bölgelerde de yaşayan dindaşlarımız ve kardeşlerimiz de bulundukları bayrakların altında daha sağlam bir şekilde zemine basmaya devam edeceklerdir. Onun için Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunun temel yolu da bizim içimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızla beraber bir olmak, beraber ve diri olmaktan geçiyor. Kimimiz şu görüşten, kimimiz bu inançtan olabilir. Türkiye ortak paydası sözkonusu olduğunda hepimiz aynı zeminde buluşabilmeli, aynı hedefe odaklanabilmeli ve aynı tavırla davranış modelini oraya koymalıyız. Türkiye'nin büyümesini, ayaklarının üstünde durmasını istemeyenlere 15 Temmuz'da olduğu gibi bu birlik ve beraberliği gösterecek olursak, sadece Türkiye coğrafyası için değil, gözünü bu bölgeye çevirmiş Türkiye'den gelecek sese kulak veren o bölgedeki yaşayan insanlarımızın da bu teminatıdır, garantisidir."

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