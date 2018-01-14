Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gemlik'te dönüşümün temelini attı (2)

"Akrabalarımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımız, binbir zorlukla hayatlarını burada sürdürmeye çalışıyor. Türkiye, bu bölge insanı tarafından bir anavatan olarak görülüyor ve Türkiye'nin büyümesi, güçlü olması, orada yaşayan insanımızın aynı şekilde ayaklarını daha sağlam bir şekilde yere basmasına vesile oluyor. Dolayısıyla Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe o bölgede de diğer bölgelerde de yaşayan dindaşlarımız ve kardeşlerimiz de bulundukları bayrakların altında daha sağlam bir şekilde zemine basmaya devam edeceklerdir. Onun için Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunun temel yolu da bizim içimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızla beraber bir olmak, beraber ve diri olmaktan geçiyor. Kimimiz şu görüşten, kimimiz bu inançtan olabilir. Türkiye ortak paydası sözkonusu olduğunda hepimiz aynı zeminde buluşabilmeli, aynı hedefe odaklanabilmeli ve aynı tavırla davranış modelini oraya koymalıyız. Türkiye'nin büyümesini, ayaklarının üstünde durmasını istemeyenlere 15 Temmuz'da olduğu gibi bu birlik ve beraberliği gösterecek olursak, sadece Türkiye coğrafyası için değil, gözünü bu bölgeye çevirmiş Türkiye'den gelecek sese kulak veren o bölgedeki yaşayan insanlarımızın da bu teminatıdır, garantisidir."