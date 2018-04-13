Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Müdürlüğünün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere yarın KKTC’ye geliyor.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Müdürlüğünün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla yarın KKTC’ye gelecek. Pazar günü saat 11.00’de düzenlenecek “Vakıf Şehir Lefkoşa” etkinliğine katılacak olan Çavuşoğlu, aynı gün saat 16.00’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, gece saat 21.35’de adadan ayrılacak.