Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Moğolistan’da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için gittiği Moğolistan’da, Moğolistan Yol ve Ulaştırma Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için Moğolistan’a gitti. Dün gece saatlerinde Moğolistan’da Moğolistan Türkiye Büyükelçisi Ahmet Yazal ve yetkililer tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı, bugün Moğolistan Yol ve Ulaştırma Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Moğolistan ziyaretinde Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına katılacak ve resmi temaslarda bulunacak.