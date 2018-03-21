Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Moğolistan’da mevkidaşı Enkhtuvshin ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan’da mevkidaşı O. Enkhtuvshin ile görüştü.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’da mevkidaşı O. Enkhtuvshin ve Moğolistan Meclis Başkanı M. Enkhbold ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
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