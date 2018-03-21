Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan’da Tonyukuk Anıtı’nı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan ziyareti kapsamında Tonyukuk Anıtı’nı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun dün gittiği Moğolistan’da temasları sürüyor. Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Tonyukuk Anıtı’na giden 11.2 kilometrelik Bilge Tonyukuk karayolundan geçerek anıt alanını ziyaret etti. Anıt alanında incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, “Ata topraklarımızda bulunmak bizim için heyecan verici” dedi.