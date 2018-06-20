Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu muhtarlarla buluştu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, imar barışına ilişkin, "Türkiye'de toplam 13 milyon yapıyı ilgilendiren dolayısıyla neredeyse ülke nüfusunun üçte birine, belki de daha fazlasına tekabül eden insanımızın beklediği ve devletle arasında ihtilaf teşkil eden bu hususu artık geride bırakıyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye'nin birçok meselesini zaman içinde konjonktürün uygun olması halinde çözmeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, insanların huzur, mutluluk ve barış içinde yaşamasının yegane arzuları olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, dünyada iki türlü medeniyetin var olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Birisi, bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığı yaşatmak, bir insanı güldürmenin bütün insanlığı güldürmesine vesile olacak bir anlayışı temsil eden bir medeniyet. Biz bu noktada Türkiye olarak son yıllarda bunu gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz her noktada Afrika'nın derinliklerinde Orta Asya'nın steplerinde, Balkanlar'ın içlerinde, Adriyatik'te, Ortadoğu'da hep abat etmek, zulme karşı durmak, mağduriyetleri gidermek, insanların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için gidiyoruz. Bu bizim milletimizin en büyük hasleti."

Bir başka medeniyet türünün daha olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "O da kendisi için, çıkarı için insan hayatını hiçe sayan, öldürmeyi vazife telakki eden bir medeniyet. Bu iki medeniyetin birbiriyle kıyaslanması mümkün değil. Onun için çıkış noktanız insan, hizmet, barış ve sevgiyse hiç şüpheniz olmasın haklısınız, güçlüsünüz, mutlaka başaracaksınız. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - İmar barışı Çavuşoğlu, toplantının asıl amacının imar barışı olduğunu belirterek, bu konunun Türkiye'de birkaç kez gündeme geldiğini anımsattı. Geçen yıl kasım ayında da buna benzer bir yasa çıkardıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle Hazine arazisi olup, üzerinde ekilip biçilen yerlerle ilgili olarak bunların kıymet takdiriyle beraber satın alma imkanına kavuşmuştu insanımız. Dolayısıyla sorun olan, devletle millet arasında ihtilafa neden olan meselelerin bir an evvel çözülmesiyle ilgili olarak yeni bir perspektif geliştirdik.16 yıldan bu yana esasen bizlerin yapmak istediği devletle vatandaş arasında oluşan mesafeyi kısaltmak, bu mesafeyi ortadan kaldırmak ve devlet vatandaş kaynaşmasına imkan sağlamak."

- "Şu anda yasa yürürlükte, süreç devam ediyor" Çavuşoğlu, devletle millet arasındaki kaynaşmayı birçok şekilde sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, "Türkiye'de toplam 13 milyon yapıyı ilgilendiren dolayısıyla neredeyse ülke nüfusunun üçte birine, belki de daha fazlasına tekabül eden insanımızın beklediği ve devletle arasında ihtilaf teşkil eden bu hususu artık geride bırakıyoruz. Elhamdülillah ki böyle bir yasayı hayata geçirme imkanı hasıl oldu. Şu anda yasa yürürlükte, süreç devam ediyor." diye konuştu. İmar probleminin 2004 yılından sonra azaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Yıllardır süregelen bu konu elhamdülillah bizim için bir problem olmaktan tamamen ortadan kalkacak. İmarsız ve ruhsatsız yapılarınıza yapı kayıt belgesi vererek onlara yasal bir nitelik kazandırmış olacağız. Yanı sıra ruhsata aykırı eklentileri ya da yapılar nedeniyle problem yaşayan mülk sahiplerine yapı kayıt belgesi vermek suretiyle onların yasal statüye kavuşmasını sağlayacağız. Yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetleri sırf bu nedenden bahisle alamayan insanımızın bu kamu hizmetlerinden yararlanmasına, imkan sağlamış olacağız. İlerleyen süreçte, okul, park, yeşil alan, sosyal donatı, yol, otobüs gibi kamu hizmetlerinin imara aykırılık nedeniyle gidilemediği bölgelerde oralarda da bu hizmetleri kavuşturmuş olacağız."