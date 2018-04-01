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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Mültecilere kucak açabiliyorsak Ahmet Yesevi sayesindedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 kıtada, 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze, gönül erlerinin 11’inci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Mültecilere kucak açabiliyorsak Ahmet Yesevi sayesindedir

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 kıtada, 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze, gönül erlerinin 11’inci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'nca 4’üncüsü düzenlenen 'Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri' programı Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, programda yaptığı konuşmada, “Bugün Batı, çoğulculuk, barış, hümanist değerler gibi değerlerin arayışındayken, Anadolu’da sevginin, merhametin tohumları yüzyıllar öncesinde çoktan filiz vermeye başlamıştı. Ülkemizin manevi ve tarihi kimliğinin bir ilmek gibi dokunmasında bu gönül insanlarının çok emeği vardır. Onların hayatı, kişiliği, düşüncesi, bu topraklarda asırlardır kök salmıştır. Bugün 3 milyondan fazla mülteciye kucak açabiliyorsak Afrika’dan Uzak Doğu’ya, 5 kıtada, 170’e yakın ülkeye dostluk elini uzatabiliyorsak işte bu Hoca Ahmet Yesevi’den günümüze gönül erlerinin 11’inci yüzyıldan itibaren bu topraklarda yeşerttiği değerlerin köklülüğü ve gücü sayesindedir” dedi.
‘250 ŞEHİDİMİZİ BÖYLE DEĞERLENDİRİYORUZ’
Konuşmasında darbe girişimini hatırlatan Çavuşoğlu, “FETÖ’cü teröristlerin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik gösterebilmişsek içimizdeki Ahmet Yeseviler, Mevlanalar, Yunuslar sayesindedir. En başta 250 şehidimizi biz böyle değerlendiriyoruz. FETÖ’cülerin gasbettiği tanka, tüfeğe karşı duran milletimizin her bir ferdi bu kadim ve güçlü ruhun sahibidir. Mezhep fitnesi, etnik tahrikler üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları, şayet biz bu mübarek zatların yolundan gittiğimiz müddetçe asla etkili olamayacaktır” diye konuştu.
‘BİZ BİRİZ, TEK YUMRUĞUZ’
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise konuşmasında şunları kaydetti:
“Hiç kimseye kin tutmadık. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da 21’inci yüzyılda sevgi, kardeşlik için mücadele verdik. Günümüzde sadece Müslüman aleminde savaş var. Bizi 'Türk, Kürt, Alevi, Sünni' diye ayırmaya çalışan Avrupa'daki bazı ülkeler ve maşaları Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışıyor. 15 Temmuz'da ellerinden geleni yaptılar; ama yüce Türk milleti ilk günden itibaren dik durdu. Biz biriz, tek yumruğuz. Bugüne kadar biz bu coğrafyada birbirimize kız alıp, vermişiz. Afrin'de askerimiz, Türkiye'nin huzuru için operasyon yapıyor; bazı akademisyen ve siyasiler de dil uzatıyor. Bu ülkede yaşayan, havasını soluyup, suyunu içen ve askere dil uzatanlar alçaktır.”
Programda daha sonra Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Beş Bacılar semah grupları ile bazı sanatçılar sahne aldı.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Mültecilere kucak açabiliyorsak Ahmet Yesevi sayesindedir

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