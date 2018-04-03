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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Pandeli Majko ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Diaspora Bakanı Pandeli Majko ile bir araya geldi.Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen görüşme gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Diaspora Bakanı Pandeli Majko ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen görüşme gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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