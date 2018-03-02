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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "PKK/YPG çocukları silah altına alarak bölgenin istikbalini katlediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 21:48 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çocukların silah altına alınması, terör örgütü PKK/YPG’nin işlediği insanlık suçlarından sadece bir tanesidir.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çocukların silah altına alınması, terör örgütü PKK/YPG’nin işlediği insanlık suçlarından sadece bir tanesidir. Terör örgütü PKK/YPG, küçük yaşta beyinlerini yıkamaya başladığı çocukları intihar saldırıları yapmaya zorlayarak DEAŞ’tan hiçbir farkı olmadığını defalarca göstermiştir" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin BM kararlarına aykırı biçimde çocukları zorla silah altına alarak bölgenin sadece bugününü değil istikbalini de katlettiğini ifade ederek, bu hukuk tanımazlığın tüm insanlığa yönelmiş bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "BM kararlarıyla açık bir biçimde yasaklanan 6 ciddi ihlalden biri olan çocukların silah altına alınması, terör örgütü PKK/YPG’nin işlediği insanlık suçlarından sadece bir tanesidir. Terör örgütü PKK/YPG, küçük yaşta beyinlerini yıkamaya başladığı çocukları intihar saldırıları yapmaya zorlayarak DEAŞ’tan hiçbir farkı olmadığını defalarca göstermiştir. PKK/YPG’nin kanlı sicili, kara mayınları ve zehirli gazlar gibi yasaklı silahların kullanımı, sivillerin canlı kalkan haline getirilmesi, hastanelerin, mülteci kamplarının ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması gibi suçlarla kabarıktır. 3,5 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Türkiye, tüm bölgenin hukukunun ve istikbalinin yegane teminatı olmayı sürdürecektir" dedi.

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