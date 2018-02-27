Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Salih Müslüm’ün serbest kalmasını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekya’da yakalanan PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasının hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar olduğunu belirterek, "Terör bumerang misali dönüp dolaşıp bir gün kendilerini de bulabilir. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki, bugün mahkeme kararıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Çekya’nın bu kararının hukuku ayaklar altına alan, skandal bir karar olduğunu ifade etti. Kararın Türkiye’nin göndermiş olduğu dosyaların ve belgelerin nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Çekya, BM’deki Kudüs oylamasında da ABD’nin tehditlerine boyun eğerek ’evet’ oyu veren ülkelerin arasına katılamamıştı, bu noktada Çekya’nın bu kararını yeniden gözden geçirsin diliyoruz. Teröristin ’benim’ ya da ’senin’ anlayışıyla değerlendirilebileceği bir dönemde değiliz. Bugün Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu terör probleminin yarın Çekya ile veya başka bir ülke ile karşı karşıya kalmayacağını düşünmemiz yanlış olur. Terör bumerang misali dönüp dolaşıp bir gün kendilerini de bulabilir. Bizim Türkiye olarak terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, bölgemiz terörden arındırılıncaya kadar da devam edecektir. Dolayısıyla bizim için Salih Müslüm de bir teröristtir, bir terörist elebaşıdır, bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki, bugün mahkeme kararıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir" diye konuştu.