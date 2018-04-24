Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Slovenya'ya gitti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "DAP" ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.
Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından uğurlandı.
Zirveye, ev sahibi Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yanı sıra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in aralarında bulunduğu Güneydoğu Avrupa ülkelerinden devlet adamlarının da katılması bekleniyor.
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