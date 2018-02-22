Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Somali’deki resmi ziyareti kapsamında, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile bir araya geldi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş ülke Somali’nin başkenti Mogadişu’ya geldi. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Somalili yetim çocuklarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, sonrasında Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüştü. Görüşmenin gündeminde Türkiye-Somali ilişkileri yer aldı.
Çavuşoğlu, Somali temasları kapsamında Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile de bir araya gelecek.
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