Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sporcularla buluştu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz." dedi.
Atıcılar Spor Kompleksi'nde, Bursalı sporcularla bir araya gelen Çavuşoğlu, Ankara'da öğrenciyken bir futbol kulübünde top oynadığını anımsattı.
O zamanki saha koşullarının kötü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şimdiki gençlerin muhteşem tesislerde spor yaptığını dile getirdi.
Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın amatör sporcu kimliğiyle ortaya çıkışından itibaren ki bugün halen en güzel yıllarını oraya istinat eder. Futbolun literatürüyle hitap etmeyi de çok sever. Böyle bir cumhurbaşkanının, böyle bir gençliğe bakışı olan liderimizin sayesinde Allah'ın izniyle Türkiye çok muhteşem tesislere kavuştu." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin spor altyapısının güçlendiğini vurguladı.
Uluslararası platformlarda madalya alan sporcuların başlarının tacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bu kadar güçlü ve genç bir nüfusa sahip ülke olarak bugün 3-4 milyonluk ülkelerin şampiyonluklarını, madalyalarını izlemekten gına geldi. Onun için özellikle sizlerden istirhamımız bir taraftan kendinizi geliştirerek, iyi bir eğitim alarak ama diğer taraftan da amatör ve profesyonel yaklaşımlar sergileyerek artık başarılarımıza ivme kazandırmamızın zamanı geldi. Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz."
Sporcuların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu anlamda ülkedeki tesisleri çoğaltmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Ali Ay da eşlik etti.
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum