Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sporcularla buluştu

Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın amatör sporcu kimliğiyle ortaya çıkışından itibaren ki bugün halen en güzel yıllarını oraya istinat eder. Futbolun literatürüyle hitap etmeyi de çok sever. Böyle bir cumhurbaşkanının, böyle bir gençliğe bakışı olan liderimizin sayesinde Allah'ın izniyle Türkiye çok muhteşem tesislere kavuştu." ifadesini kullandı.

O zamanki saha koşullarının kötü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şimdiki gençlerin muhteşem tesislerde spor yaptığını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası platformlarda madalya alan sporcuların başlarının tacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kadar güçlü ve genç bir nüfusa sahip ülke olarak bugün 3-4 milyonluk ülkelerin şampiyonluklarını, madalyalarını izlemekten gına geldi. Onun için özellikle sizlerden istirhamımız bir taraftan kendinizi geliştirerek, iyi bir eğitim alarak ama diğer taraftan da amatör ve profesyonel yaklaşımlar sergileyerek artık başarılarımıza ivme kazandırmamızın zamanı geldi. Olimpiyatlarda, uluslararası atletizm müsabakalarında ve sair alanlarda inşallah bu noktada gelecek yıllarda biz daha fazla madalyalarla ülkemizi buluşturacağız. İnsanımızın, milletimizin göğsünü kabartmaya devam edeceğiz."

Sporcuların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu anlamda ülkedeki tesisleri çoğaltmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Ali Ay da eşlik etti.

