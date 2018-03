Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Tehdit ve risk unsurları ile mücadeleye başladık”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin, Tel Rıfat, Münbiç, Sincar’ın yanı sıra ülkeye tehdit oluşturan bütün unsurlarla mücadeleye başladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, ayrıca engellilerin rahat oy kullanabilmesi için de seyyar sandık koyacaklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Çavuşoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirmesine rağmen ülke içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Her şey yerli yerinde ve rutin bir şekilde devam ediyor.Ayrıca yurt içerisinde ne kadar terörist varsa bunların hepsinin üstüne bineceğiz. Sizi temin ederim ki artık ne terör devşirmeleri mümkün, ne de terörist devşirmeleri ne çocuk kandırıp dağa kaldırmaları mümkün değildir. Böyle bir ihtimalleri yok. Ülke içinde bunların sayısı çok azaldı. Bunları tamamen bitireceğiz. Ama sınırlarımıza da insanımızın güvenliğimizi yok sayacak şekilde hareket etmelerine de fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Afrin, Tel Rıfat, Münbiç, Sincar ne varsa bu ülkeye tehdit ve risk oluşturacak hangi unsur varsa onlarla mücadeleye başladık. Ok yaydan fırladı. Birileri batıda ne diyormuş birileri ara buluculuk teklifinde bulunuyormuş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama fark etmez işimize devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmek hepimizin görevi. bizim içinde yaşadığımız aşk ve heyecan, büyük Türkiye sevdasıdır. Bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bambaşka bir Türkiye var”

Diğer siyasi partilerin amacının seçimi kazanarak ülkeyi yönetmek olabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, “AK Partinin amacının sadece bu olmadığını, aynı zamanda milleti kendisinin merkezine koyarak belirli bir değerler silsilesini millet ile beraber yükseltmeye çalışmak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bu teşkilatta görev yapmış arkadaşlarımız sadece siyasi bir ikbalin peşinde koşup gitmezler. Ne için? Sahip olduğumuz medeniyetimizden tevaruz ettiğimiz hakkı hukuku milletin iradesini yüceltmek için gayret gösteriyor. Bu nedenle ki son 15 yıl içerisinde AK Parti ortaya koymuş olduğu icraatlarla beraber Türkiye’yi değiştirdi, dönüştürdü, geliştirdi. Bu gün dışarıdan bakıldığı zaman 16 yıl önce Türkiye’ye girip çıkmış ama 16 yıl sonra yine sınırlarımızdan Türkiye içerisine giren insanların geçmişte hafızalarında kalan Türkiye karşılarında yok artık. Bambaşka bir Türkiye var artık. Alt yapısı ile üstü yapısı ile vermiş olduğu hizmetleri ile beraber ile gerçekten birçok alanda tüm dünyaya örnek olan bir hizmet anlayışımız var. Bunu samimiyetimizle gayretimizle inancımızla yapıyoruz. Türkiye aşkımız ve sevdamız ile yapıyoruz" diye konuştu.

Geçmişimizi unutmamamız gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "2000 yıllık tarihe sahip olan bu milletin, 2001 yılında yaşanan krizlerle beraber emperyalist güçlerin ülkemize gönderdiği jandarma edalı IMF yetkilileri ile adeta rencide edildiğini biliyoruz. Bunların uçaklarla kırmızı halılarla karşılandığını görmedik mi biz? 500 milyon dolar para için el pençe divan durulduğunu görmedik mi? Bakınız geçmişi unutmayacağız. Geçmişe takılı kalmayacağız ama geçmişi de unutmayacağız. geçmişimizi unutursak bugünümüzü idrak edemeyiz. Yarınımızı tesis edemeyiz” dedi.

Türkiye’nin çeşitli tuzaklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "100 yıl önce küllerinden doğan bu millet nasıl bunları denize döktüyse bu coğrafyadan kovduysa görüyoruz ki bugün bunların intikamını almak için bizim üzerimize çullanmaya çalışıyorlar. Ama öyle yağma yok. Millet artık eskisi gibi değil. Millet gözünü açtı. Ensesine vurulup ağzındaki lokması alınan bir Türkiye yok artık. Kendi iddiaları ve tezi olan bir Türkiye var. Bizi bu yoldan döndüremezler. Gecesini gündüzüne katan, ve her daim bu ülkenin insanı için daha ne yapabiliriz düşüncesi ile hareket eden bir Cumhurbaşkanımız varken bize düşen onun etrafında kenetlenerek, şer odaklarına karşı güç birliği yapmaktır." dedi.

“Nerede dünyanın 16 büyük ülkesi”

İnsani kalkınma yardımı konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, dünyada 1217 yılında 143 milyarlık kalkınma yardımı gerçekleştirildiğini ifade ederek "Bakıyorsunuz nereye gitti bu? Afrika’daki bir masumun gözyaşı silindi mi? Hayır. Gazze’deki evsiz kalmış, evi başına yıkılmış bir kardeşimizin ahı vahı duyulmuş mu? Yok. Gittikleri yerde nerede sömürge varsa oraya giderek bunu yapıyorlar. Ama Türkiye öyle değil. Kalkınma yardımları konusunda Türkiye son 2 yılda milli gelirine oranla birinci durumdadır. Nerede o koca koca ekonomiler? Türkiye dünyanın 17’nci büyük ekonomisi. İlk 16 ekonomisi büyük ülke nerede? Neden yapmıyorlar. 3- 5 mülteciyi dikenli tellerle muhafaza altına almak suretiyle ülkeye girmelerine mani oluyorlar. 3.5 milyon kardeşimizi biz burada misafir ediyoruz. bunların insanlıktan nasibi yok” diye konuştu.

“Ana muhalefet partisi zavallı”

Ana muhalefet partisinin zavallı bir durumda olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye ile ilgili hangi projesi, hangi projeksiyonu var? Bilen varsa beri gelsin. Varsa yoksa iktidarın söylediği aksi halde söz sarf etmek. Başka bir şey yok. Afrin’e girmeyin dediler, Afrin’e girdik diye sesi soluğu kestiler." dedi.

Güzel bir ittifak oluşturduklarını söyleyen Hakan Çavuşoğlu, "Milli ittifak. 2019 yılı Türkiye için gerçekten önemli bir sene. 3 seçimi birlikte yapacağız. Yerel seçimleri 30 Mart’ta, 1 Kasım’da hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Bugün Türkiye üzerinde oyun oynayanların alternatif olarak gördükleri bir tarihi dönemeçle 2019’da gerçekleştirecek seçimler. Nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan’ı alt edebilirim düşüncesiyle yine kirli düzenbazlıkların içerisine girecekler. Ama başaramayacaklar. Çünkü artık siyaset mühendislikleriyle bu ülkede bir şey başarmanın mümkün olmadığını 2019’da yaşayarak görecekler. Onlarda gelip masanın etrafında bizimle eşit koşullarda ve isteklerimiz doğrultusunda iddialarımızla beraber müzakere edecekler. Dayatarak değil, talimat vererek değil. Vesayet cenderesine alarak değil. Türkiye’nin de bağımsız, özgür, bölgesinde güçlü söz sahibi bir ülke olduğunu görerek bunu yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Engelliler için seyyar sandık koyulacak

Açılışın ardından İlçe binasını gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada ilçe yönetimiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışına katılan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, eskiden ailesinde engelli bir birey olan vatandaşın utandığını, ancak hükümetin engelli vatandaşlarla ilgili kanunu çıkardığın, anayasa değişikliğini yaptıklarını engelli memur sayısını 50 bine çıkardıklarını belirtti. Bu sene 5 bin engelli vatandaşı daha kamuda istihdam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz diyoruz ki bu toplum bu millet içinde hiçbir şekilde kendisinin incindiği diğerlerinden farklı gördüğü bir birey kalmasın. Herkes eşittir. biz insana insan olduğu için yaklaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için son olarak bir yasa değişikliği daha yaptık. Ben tabi seçim işleri başkan yardımcılığı yaptım partide. Hep şikayet gelirdi. Engelliler söz konusu olunca acaba sandıkları acaba birinci kata koyabilecek miyiz diye. O kadar çalışılırdı maalesef engelli bir seçmenin olduğu sandıkların 4’üncü 5’inci kata çıkarıldıklarını görürdük. Sonra iki üç kişinin yardımıyla en temel hakkı olan oyunun kullanmak üzere bu kadar çileyi çekerek oyunu kullanırdı. Şimdi kanun çıkardık. Sandık ayağınıza gelecek, seyyar sandıkları kurduk” dedi.