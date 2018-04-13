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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yenişehir’in yeni yatırımları için geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi’nin yeni yatırımlarının açılışı ve temel atma töreni Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu tarafından yarın yapılıyorYenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “14 Nisan Cumartesi Günü Bursa Milletvekilimiz ve Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’nun katılımları ile ilçemize kazandıracağımız hizmetlerin açılışını gerçekleştireceğiz.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yenişehir’in yeni yatırımları için geliyor

Yenişehir Belediyesi’nin yeni yatırımlarının açılışı ve temel atma töreni Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu tarafından yarın yapılıyor
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “14 Nisan Cumartesi Günü Bursa Milletvekilimiz ve Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’nun katılımları ile ilçemize kazandıracağımız hizmetlerin açılışını gerçekleştireceğiz. Belediyemiz tarafından Kurtuluş Mahallesi’nde temelini atacağımız Yenişehir Belediyesi Matay Spor tesisleri ve yapımı tamamlanan Bayan Spor Salonu açılışlarını yapacağız” diye konuştu.
Başkan Çelik, “Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla Cumartesi günü saat 12.30’da yapılacak olan temel atma ve açılış törenlerimize tüm halkımız davetlidir “ dedi.

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