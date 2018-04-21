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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na, "Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na, "Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek"

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Çavuşoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu, kendinde çıksan, senin yerine mağlup olacak bir adayda bulsan kaçışın yok. Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'daki temasları kapmasında Ak Parti Bursa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu CHP'nin kendince bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Neyin mücadelesini veriyor? Demokrasinin mi? Türkiye'nin istikbalinin mi? Gençlerimizin istiklalin mi? Hayır. 'Ben bu ülkeyi yönetmek üzere yola çıktım' diyerek ortaya kendini koymak adına verilen bir mücadele değil, mücadele verdiği yegane şey sadece ve sadece Türkiye'yi şaha kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için çabalamaktır" dedi.
Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Çavuşoğlu, "Ey Kılıçdaroğlu, kendinde çıksan, senin yerine mağlup olacak bir adayda bulsan kaçışın yok. Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek. Sen ondan sonra gene çıkıp dokuz defa sandığa gitmiş, dokuz defa bundan galibiyetle çıkmış bir adama 'Diktatör' yapıştırması yapacaksın, öyle mi? Hadi oradan. İşte seçim, işte meydan. Herkes burada boyunun ölçüsünü alacak. Bu millet bu sefer gerçekten bunun hesabını soracak. Kimler teröristlerle yan yana yürüyor? Kimler Türkiye'ye operasyona girişenlerin çalışmalarının payandası oluyor? Milletimiz artık bunları gördü ve bu seçimde bunun hesabını soracak" diye konuştu.

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