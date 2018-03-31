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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Paskalya mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu: - "Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan, insanlığın hayrına olan değerler etrafında birleşmek suretiyle, dostluğun ve kardeşliğin gereği olan dayanışmamıza kastedenlere karşı hep beraber mücadele etmeliyiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan, insanlığın hayrına olan değerler etrafında birleşmek suretiyle, dostluğun ve kardeşliğin gereği olan dayanışmaya kastedenlere karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, paskalya dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu tebrik ederek birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız Hristiyan cemaati başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, farklı din ve kültürlerin sevgi, barış ve kardeşlikle bir arada huzur içinde yaşaması bakımından tüm dünyaya örnek bir ülkeyiz.

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan, insanlığın hayrına olan değerler etrafında birleşmek suretiyle, dostluğun ve kardeşliğin gereği olan dayanışmamıza kastedenlere karşı hep beraber mücadele etmeliyiz."

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu mesaj Paskalya

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