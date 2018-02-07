HABER

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 16:40 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terör belasından dolayı insanların can güvenliği nedeniyle Hakkari’de yatırım yapamadıklarını belirterek, “Allah’ın izniyle yavaş yavaş bu şeyler aşılıyor.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terör belasından dolayı insanların can güvenliği nedeniyle Hakkari’de yatırım yapamadıklarını belirterek, “Allah’ın izniyle yavaş yavaş bu şeyler aşılıyor. Yakında inşallah iş yerleri, fabrikalar yavaş yavaş kurulacak” dedi.
Hakkari’deki temaslarının ardından Yüksekova ilçesine gelerek ziyaretlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk önce Yüksekova Aile Destek Merkezini ziyaret eden Işık, burada kursiyerlerle yakından ilgilendi. Terör belasından dolayı insanların can güvenliğinden buraya gelip yatırım yapamadıklarını ifade eden Işık, “Yatırım yapmadığı zaman da burada istihdam olmuyor, iş imkanı olmuyor. Allah’ın izniyle yavaş yavaş bu şeyler aşılıyor. Yakında inşallah iş yerleri, fabrikalar yavaş yavaş kurulacak. Kuruldukça sizler çalışacaksınız. Sizin kardeşleriniz, çocuklarınız çalışacak. İnşallah bunun için gayret gösteriyoruz. Sizler de gayret gösterin. Bu memlekette yapılan en büyük kötülük; Hakkari, Yüksekova denilince herkesin aklına terör geliyor. Halbuki bu kadar Allah vergisi güzellik varken, insanlar buraya sadece turizm için gelseler Yüksekova’da işsiz kalmaz. Burası yatırım alsın diye biz de gayret ediyoruz. Yeni bir program açıklandı, inşallah yatırımlar gelecek. Sizlerde gayret ederseniz ben eminim ki kısa bir sürede bu ay bir istihdam olacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Işık ve beraberindekiler, daha sonra polisevinde ilçedeki sivil toplu kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda, ilçedeki sorun ve sıkıntıları dinleyen Işık, toplantının ardından Ankara’ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Hakan Fidan Suriye'de mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

CHP'li Arık: Tomarza'da 4 caminin imamı yok

Karesi meclisinden Afrin mesajı

Karesi meclisinden Afrin mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’da mevkidaşıyla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.