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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan olayın araştırılıyor, soruşturmanın sonunda bütün gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum"dedi.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl’e geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan olayın araştırılıyor, soruşturmanın sonunda bütün gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum"dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl’e geldi. İl Jandarma Komutanlığına helikopterle gelen Işık, burada Bingöl Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından karşılandı, ardından valiliğe geçti.
Valilikte gazetecilere açıklama yapan Bakan Işık," Maalesef bölge 35 yıldır terörün olduğu ve bu terörden dolayı çok fazla kan kaybetmiş bir bölge. Devletin bütün yatırımlarının engellenmesi adeta insanların fakirliğe mahkum edilmesi ve bu yolla da kendilerine eleman devşirmesini hedefleyen terör örgütünün bu bölgede oluşturduğu tahribatı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bölge hem tabi güzellikleriyle hem çalışkan insan yapısıyla hem de barındırdığı bütün tarihi ve kültürel değerlerle bugün ki pozisyonundan çok çok daha iyi olması gereken bir bölge. Bu açıdan özellikle AK Parti iktidarı döneminde bölgeye çok yoğun yatırımlar yaptık. Bizler de bölgede terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışında özellikle sosyal, kültürel, ekonomik, manevi boyutlarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki, teröristlerle kahramanca mücadele eden askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızın verdiği mücadeledeki başarıyı kalıcı kılalım. Bunun da yolu terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışında diğer boyutla da bu mücadeleyi desteklemek. Bunun için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bölgede istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgenin potansiyelinin en üst noktaya taşınmasına dönük çalışmalarımız var. Bu bölge her gün daha iyiye gidiyor” dedi.

"Bölgeye çok ciddi bir iç turizm ilgisi var"
Bingöl’ün teröre teslim olmadığını altını çizen Bakan Işık, “Daha önce de parti görevimden dolayı Bingöl’ünde içinde olduğu Doğu Anadolu bölgesine baktım. O dönemde de bölgenin havası çok daha sıkıntılıydı ama şuanda hamd olsun bölgede ciddi bir rahatlama var. Zaten Bingöl’ün merkezi hiçbir zaman teröre teslim olmadı. Terörün çirkin yüzünü Bingöl hiçbir zaman kabullenmedi ve bu konuda gereken mücadeleyi verdi. Bölgenin genel atmosferinde bir miktar etkilenme oluyordu ama şuanda bölgede olduğu gibi Bingöl’de de çok güzel bir atmosfer var. Bölgeye çok ciddi bir iç turizm ilgisi var. Bölge hem istihdam açısından hem de diğer açıdan daha iyi bir noktaya gelecek” şeklinde konuştu.

"Soruşturmanın sonunda bütün gerçekler ortaya çıkacak"
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan olayın araştırıldığını belirten Işık;"Çok acı çok üzücü bir olay. 4 tane masum insanın hayatını kaybetmesi hakikaten hepimizi derinden üzdü. Bütün akademik camiaya başsağlığı diliyorum. Soruşturmanın sonunda bütün gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. İnşallah bir daha böyle saldırılar ne akademik camiada ne de ülkemiz her noktasında yaşanmaz"ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bingöl’de
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