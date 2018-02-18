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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 00:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yapılması planlanan üçüncü üniversitenin kente değer katacağını söyledi.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’deki siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yapılması planlanan üçüncü üniversitenin kente değer katacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’deki siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi. İzmit’te bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu katıldı. İl Başkanları, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile kentteki güncel konular ve kentte planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, siyasi parti il başkanları toplantısının Türkiye’ye örnek bir birliktelik olduğunu vurgulayarak, “Bizim dirliğimiz, birlik ve beraberliğimizden gelir. Söz konusu vatan oldu mu bir araya gelip istişare edebilmek çok önemlidir. Bu anlamda Kocaeli adına, sorunların çözümü için bu birliktelik ülkemiz ve kentimiz için çok önemli bir kazanımdır. Bu birliktelikler Türkiye’ye örnek olmuştur” dedi.
Kocaeli’de yapılması planlanan üçüncü üniversite projesi hakkında il başkanlarından bilgi alan Işık, “Eğitime yapılacak her türlü faydalı yatırıma açığız. Üçüncü üniversite projesi kente değer katabilecek bir projedir. Bu projenin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için elimizden gelen yardımı ve desteği yapacağız” şeklinde konuştu.
Toplantıda Kocaeli’deki sağlık yatırımları ile halka sunulan sağlık hizmetleri hakkındaki güncel konularda masaya yatırılırken, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile ilk kez bir araya gelen İl Başkanları, ikinci buluşma için Ankara’ya gidecek.

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