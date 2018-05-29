Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, mahalle iftarına katıldı

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/DARICA (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye tarafından mahallede düzenlenen iftara katıldı.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. İftarda vatandaşlarla sohbet eden Işık, sorunları dinleyerek çözülmesi yönünde talimatlar verdi. Işık yaptığı konuşmada, "Bizim ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece ülkemize kimsenin zarar vermesini bir kenara bırakın, yan bile bakamazlar. Yeter ki biz birlik içerisinde olalım, beraberlik içerisinde olalım, kardeşlik içerisinde olalım. Birçok sorunu Allah'a hamdolsun hep birlikte çözdük. Bundan sonra da sizlere en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de istikrar sürdükçe, Türkiye'nin huzuru, sükunu devam ettikçe çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi.
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