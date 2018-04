Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yüksekovalı kadınlarla bir araya geldi

"Her birimiz bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız"

"Bu ülkenin her bir karışında her birimizin eşit hakkı var" diyen Fikri Işık, "Benim Yüksekova’da ne kadar hakkım varsa sizin de İstanbul, Çanakkale’de o kadar hakkınız var. Aynı ortak duygu birlikteliğine, aynı tarih kültürel medeniyet kodlarına sahibiz. Onun için artık şucu bucu ayrımı bizim için anlamlı değil. Her birimiz bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız ve her birimiz bu ülkede eşit hakka sahip insanlarız. Mevlana hazretleri buyuruyor ki önemli olan aynı dili konuşmak değil aynı duyguları paylaşmaktır. Aynı duyguları paylaşıyorsak biz bir milletin evlatlarıyız demektir. Eğer aynı duyguları paylaşamıyorsak aynı dili konuşmamız önemli değil" şeklinde konuştu.

"Esenler, 81 ilin her kültürünün yaşadığı bir ilçe"

Esenler’deki vatandaşların Yüksekovalı vatandaşlarla aynı duyguları paylaştığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Bugün bu şehrin bir parçası olan Esenler’de sizleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Esenler İstanbul’un en büyük ilçelerinden bir tanesi. İstanbul’da ortalama 1 kilometre karede 13 bin insan yaşar, Esenler’de yaklaşık 70 bin insan yaşıyor. İstanbul’un en yoğun ilçelerinden birisindesiniz. Bugün demografik olarak baktığınızda Esenler İstanbul’un 81 ilinin sosyolojisini yansıtan ve 81 ilinin her kültürünün yaşadığı bir ilçedeyiz. Hem bir kültürel dokunun hem bir kardeşliğimizin nişanesi olarak sizlerle burada yapacağımız tüm programlarda gezip gördüğünüzde göreceksiniz ki buradaki kardeşlerimiz Yüksekova’daki kardeşlerimizle aynı duygular içerisindeler" dedi.

Buluşmanın ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a hediye takdim edildi.