Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

CHP’nin bukalemun gibi girdikleri her ortama göre renk değiştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sonra bitti mi? Bitmedi. 6-7 Ekim Kobani olayları. 53 kardeşimizi Yasin Börülerimizi, küçük kardeşlerimizi vahşice katlettiler. Üzerlerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla birlikte ittifak yapacakmış, yapsın. Yapsın ki Tekirdağlı Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim teröristlerle omuz omuza yan yana yürümenin ne demek olduğunu göstersin onlara Allah’ın izniyle. Bunlar bukalemun gibi girdikleri her ortama göre renk değiştiriyorlar. Güneye gittiklerinde Türk bayraklarını çıkarmazlar, HDP’lileşirler. Avrupa’ya gittikleri zaman Türk bayraklarını göstermezler, batılılaşırlar” dedi.

CHP’nin yakında kiminle ittifak edeceğinin belli olacağını belirten Çavuşoğlu, “Bunlar bir tek Türkiyeli olamadılar, size bunu açıkça söylüyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Tekirdağlı kardeşlerim size buradan sesleniyorum; bizi sevmek zorunda değilsiniz, bize oy vermek zorunda değilsiniz, ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve kadroları sizin tahayyül ettiğiniz Türkiye’nin kadroları değildir, sizin tasavvur ettiğiniz geleceği tasavvur etmiyorlar. Bunların Türkiye’ye olan aidiyetleri, sizin aidiyet bağının çok gerisinde. Artık bunu görün. Son günlerde bir bakıyorsunuz karşı tarafta bir hareketlenme var. Bunu manipüle etmeye, küçümsemeye çalışanlar var. Kimlerin kimlerle ittifak yaptığını zaman size gösterecektir. Onların yaptıkları tek şey var; ’Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın’ fikrine sarılmış durumdalar” diye konuştu.

