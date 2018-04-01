Kocaeli’de düzenlenen 3. Rumeli ve Balkan Buluşması’na katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Dünyadaki birinci sırada olan Lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun yanına biraz da Putin’i katabiliriz. Başka lider yok” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kocaeli’de 43 farklı Rumeli ve Balkan derneği ortaklığında düzenlenen 3. Geleneksel Balkan Buluşması’na katıldı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen programa Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti, STK ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe bütün ümmet coğrafyasının da ümidi haline geldi”

Dernek başkanları ile yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen programda konuşan Hakan Çavuşoğlu, “Bu ülkede yıllarca vesayet odaklarının çizdiği sınırlar doğrultusunda faaliyet gösteren iktidarlar gördük. Dış politika ile ilgili olarak hiçbir iktidar elini masaya koyamadı. Aynı şekilde enerji santrallerimiz ile ilgili. Fransa’da bugün 69 nükleer santral var. Bizde daha birincisinin temelleri atılacak. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe sadece kendi ülkesinde yaşayan vatandaşları değil, bütün ümmet coğrafyasının da ümidi haline geldi” dedi.