Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun derdi ülkeyi yönetmek üzere aday bulmak değil, nasıl olur da dokuzuncu defa yenilmekten kurtulurum derdinde” dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunup ilçe esnafını gezdi. AK Parti Harmancık İlçe Başkanlığında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sağlıktan eğitime ulaşımdan savunma sanayiye kadar her sektörde güçlendiğini, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye tüm bunları başarırken çokta önemli badireler atlattı. Önemli saldırılara maruz kaldı. Ama şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin de onun etrafında kenetlenmesi suretiyle bütün bu badireleri saldırıları boşa çıkarmış olduk" dedi.
"Parlamenter sistem Türkiye’de hep istikrarsızlık üretti"
Türkiye’nin cumhuriyet tarihinden itibaren parlamenter rejimle yönetildiği iddia edilen bir ülke olduğunu, ancak hiçbir zaman gerek anayasal metinlerde gerekse sair hukuk mevzuatında parlamenter sistemi öngörüldüğü şekilde Türkiye’de uygulanma imkanı olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu sistemin Türkiye’de hep istikrarsızlık ürettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Ortalama ömrü 15 ayı geçmeyen hükümetler ortaya çıktı. Ve ekonomik krizler, hızlı ve etkili kararların alınamadığı dönemlerde adeta Türkiye yerinde saydı, olduğu yerde patinaj yaptı. Biz Türkiye’nin bu manada bir sistem değişikliğine ihtiyacı olduğunu daha istikrarlı bir hükümet ve yönetim nasıl ortaya çıkar düşüncesinden hareketle, 16 Nisan öncesinde bir Anayasa değişikliğini bu milletin önüne getirdik. Birileri hala 16 Nisan referandumunun hazımsızlığını yaşayarak şurada burada oturma eylemleri yapsalar da oturarak yol almanız mümkün değildir. Onlar otura dursunlar biz Türkiye’yi yüceltmek yükseltmek için koşmaya devam edeceğiz. Onlar FETÖ’cüler için teröristlerle beraber kol kola İstanbul’a yürüye dursunlar biz milletimizle beraber yeni ufuklara yelken açacağız" dedi.
"Karşımızdakilerin derdi Türkiye’yi yönetmek üzere bir cumhurbaşkanı çıkarmak değil"
Türkiye’nin dar düşünceye sahip siyasetçiler tarafından yönetilmeyi hakketmediğini belirten Çavuşoğlu,"Bunu bu partilere oy veren kardeşlerimizin de açık ve net olarak söylediğini gördüğünü biz biliyoruz. Çünkü yaptırmış olduğumuz anketlerde kime oy vereceksiniz dediğimiz zaman Ak Parti’ye verilen oy belli, ama ülkeyi kim yönetsin Ak Parti mi? yönetsin Recep Tayyip Erdoğan mı? yönetsin diye sorduğumuzda oy verenlerin yüzde 15 üzerinde bir rakam çıkıyor” dedi.
Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Karşımızdakilerin derdi Türkiye’yi yönetmek üzere bir cumhurbaşkanı çıkarmak değil. Diyeceksiniz ki ne demek istiyorsunuz? Söylüyorum, onların derdi nasıl olur da cumhurbaşkanımızı seçtiremeyiz. Açık şuan ki aday gösterme arayışları bundan ibarettir. CHP’nin milletvekilleri yetkili organlarındaki siyasetçiler Edirne’deki Demirtaş’ın kapısını aşındırıyorlar. Niçin, nasıl bir araya geliyorlar. Bakıyorsunuz hiç birbirine benzemeyen siyasi partiler aynı masanın etrafında Cumhurbaşkanı’nın karşısında onu seçtirmemek için kenetlenmek üzere bir çaba içerisine giriyorlar. Kılıçdaroğlu’nun şimdi derdi ülkeyi yönetmek üzere aday bulmak değil, nasıl olur da 9’uncu defa yenilmekten kurtulurum derdinde. Çünkü girdiği 8 seçimde Cumhurbaşkanımıza karşı mağlup oldu. Ama yalancı pehlivan gibi sürekli aynı şeyi ifade etmeye çalışıyor. Bir insan 9 seçim bir liderin karşısında kaybeder de ondan sonra ona diktatör der mi? Bu milletimizin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. 9 seçim kaybedip de halen oradan gidemiyorsan esas diktatör sensin işte."
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından ilçe esnafını gezip vatandaşlarla sohbet etti. Belediye ziyareti sırasında nikah dairesine giren Çavuşoğlu, nikahları kıyılan İlknur-Turgut Durak çiftini tebrik edip evlilik cüzdanlarını verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın nikahı kıymasının ardından Çavuşoğlu, yeni evli çifte altın taktı. Çavuşoğlu daha Harmancıktan sonra Büyükorhan’a geçti.
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