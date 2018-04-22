Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun derdi ülkeyi yönetmek üzere aday bulmak değil, nasıl olur da dokuzuncu defa yenilmekten kurtulurum derdinde” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunup ilçe esnafını gezdi. AK Parti Harmancık İlçe Başkanlığında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sağlıktan eğitime ulaşımdan savunma sanayiye kadar her sektörde güçlendiğini, dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye tüm bunları başarırken çokta önemli badireler atlattı. Önemli saldırılara maruz kaldı. Ama şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin de onun etrafında kenetlenmesi suretiyle bütün bu badireleri saldırıları boşa çıkarmış olduk" dedi.

"Parlamenter sistem Türkiye’de hep istikrarsızlık üretti"

Türkiye’nin cumhuriyet tarihinden itibaren parlamenter rejimle yönetildiği iddia edilen bir ülke olduğunu, ancak hiçbir zaman gerek anayasal metinlerde gerekse sair hukuk mevzuatında parlamenter sistemi öngörüldüğü şekilde Türkiye’de uygulanma imkanı olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu sistemin Türkiye’de hep istikrarsızlık ürettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Ortalama ömrü 15 ayı geçmeyen hükümetler ortaya çıktı. Ve ekonomik krizler, hızlı ve etkili kararların alınamadığı dönemlerde adeta Türkiye yerinde saydı, olduğu yerde patinaj yaptı. Biz Türkiye’nin bu manada bir sistem değişikliğine ihtiyacı olduğunu daha istikrarlı bir hükümet ve yönetim nasıl ortaya çıkar düşüncesinden hareketle, 16 Nisan öncesinde bir Anayasa değişikliğini bu milletin önüne getirdik. Birileri hala 16 Nisan referandumunun hazımsızlığını yaşayarak şurada burada oturma eylemleri yapsalar da oturarak yol almanız mümkün değildir. Onlar otura dursunlar biz Türkiye’yi yüceltmek yükseltmek için koşmaya devam edeceğiz. Onlar FETÖ’cüler için teröristlerle beraber kol kola İstanbul’a yürüye dursunlar biz milletimizle beraber yeni ufuklara yelken açacağız" dedi.