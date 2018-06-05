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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 23:26 | Son Güncelleme

"Artık koalisyonlu yıllar tarihin tozlu raflarında kaldı. Artık uzun bürokratik süreçlerin tamamen ortadan kaldırıldığı, hızlı, etkin kararların alındığı ve gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek adına güç aldığımız bir sistemle yolumuza devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Artık koalisyonlu yıllar tarihin tozlu raflarında kaldı. Artık uzun bürokratik süreçlerin tamamen ortadan kaldırıldığı, hızlı, etkin kararların alındığı ve gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek adına güç aldığımız bir sistemle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında İnegöl ilçesine gelen Çavuşoğlu, İshak Paşa Camisi'nin avlusunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir eşik ve dönüm noktası olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin siyasi tarihinde nirengi noktası olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, 1 yıl önce yeni hükümet modeliyle ilgili anayasa referandumunun gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu değişikliğin hayata geçirilmesine, tatbik edilmesine ilişkin bir seçime doğru ilerlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 65 yıllık zaman dilimi içinde bizden önceki ve 24 Haziran'a kadar süresi olan parlamenter sistemle ilgili çok sorunlar yaşadık. Bu sistemin Türkiye açısından çok fazla problemler ortaya çıkardığını hep birlikte yaşadık, gördük." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çok partili yaşama 1950 yılında geçtiğini hatırlatarak, "O tarihten itibaren hatta daha da öncesinden başlayan 27 yıllık tek parti döneminden itibaren bugün iş başında olan hükümetin sayısı 65. Normal şartlarda 4 ya da 5 yıllık bir hükümet edildiği zaman şu anda ulaşılması gereken yer bambaşka. 65'nci hükümetle beraber normal şartlarda neredeyse 2230'lu yıllara ulaşmamız gerekiyordu. 65'nci hükümetin 2230'lu yıllarda iş başında olması gerekiyordu ama şu anda 2018 yılındayız. Demek ki istikrar ve güven yok, kırılgan bir yapı var. Ondan bahisle Türkiye istediği hızla büyümeyi sağlayamadı. İstediği noktaya kendisini taşıyamadı." diye konuştu.

- "Hükümet etme süresi 15 ay"

Cumhuriyet tarihi boyunca koalisyonlu yıllarda ortalama hükümet etme süresinin 15 ay olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Zaman zaman tek partili iktidar dönemleri yaşandı. Özal döneminden tutun da Recep Tayyip Erdoğan yani AK Parti dönemlerinde tek partili yıllar yaşandı ama maalesef buna rağmen Türkiye'de hükümet etme süresi ortalama 15 ay ile sınırlı kaldı. 15 aylık zaman dilimi içinde bırakın ülkeyi kalkındırmayı, imar etmeyi bir köyün su şebekesini, bir köyün kanalizasyonunu bile tamamlayamazsınız. Türkiye bu sistemin getirdiği koalisyonlu yıllarla kırılgan siyasi yapılanmayla sürekli patinaj yaptı, yerinde saydı ve ülke ne yazık ki istediği kalkınmayı sağlayamadı. Bir de buna darbeleri, muhtıraları, sokak olaylarını ilave edin. Türkiye hep zaman kaybetti, ekonomik olarak olumsuzluklara düçar oldu."

Çavuşoğlu, bu sistemi sorgulayan yerli ve milli liderlerin bu sistemin Türkiye'yi bir yere taşıyamayacağını öngördüklerine değinerek, şunları söyledi:

"Rahmetli Türkeş'ten tutun da Demirel'e kadar, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ndan tutun da Özal'a kadar son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu sistemi sürekli sorguladılar. Çok şükür 16 Nisan referandumuyla bu durum değişti. Şimdi 24 Haziran'dan itibaren tamamen siyasi istikrara odaklı bir tarafta yürütme tek başına kendi işine odaklanacak diğer tarafta meclis kendi fonksiyonuna odaklanacak. Yasama görevini yapacak, yasa çıkaracak ve aynı şekilde yürütmeyi denetleyecek. Bunların ikisiyle beraber güçlü bir Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz. Artık koalisyonlu yıllar tarihin tozlu raflarında kaldı. Artık uzun bürokratik süreçlerin tamamen ortadan kaldırıldığı, hızlı, etkin kararların alındığı ve gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek adına güç aldığımız bir sistemle yolumuza devam edeceğiz."

İftara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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