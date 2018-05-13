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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Biz buradayız dedik

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 00:00 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu iki parti olarak çıkmıştır.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Biz buradayız dedik

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "16 Nisan'da bir anayasa değişikliği oldu. Anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 24 Haziran'da Cumhur İttifakı dediğimiz bu ülkenin yerli ve milli düşünceye sahip, bir yanda AK Parti, bir yanda Milliyetçi Hareket Partisi seçime gidiyoruz. Evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu ülkenin sahibi değiliz, gelecek kuşaklara emanetçisiyiz. Türkiye bizim neslimizin yaşadığı o durumları yaşamasın istiyoruz. TV ekranlarında ya da haber programlarında Avrupa'da ya da Batı'da bir icadın yansıtıldığı o sahnelerden sonra kendimize dönüp, 'acaba biz bunları görebilecek miyiz?' derdik. Biz görmeye başladık. Özgüvenimizi yeniden kendimize getirdik, biz yapabiliriz, biz başarabiliriz. Yeter ki yerli ve milli özelliklere sahip olup bu ülkeyi büyütme güçlendirme sevdasında olan aktörle devam edelim" dedi.
İstanbul gibi İslam dünyasının sembollerinden medeniyet coğrafyamızın tarih kentinden Bir siyasi partinin buraya il başkanlığı yapan bir ferdi, Ermenistan'a yapılanın katliam olduğunu açık açık söyleyebilir mi?" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Bunların meydana getirdiği bir siyasi teşkilatın bu ülkeyi yönetme hakkı var mı? Bir domuzu bir oturuşla yemekle övünen insanların bu millete vereceği bir şey var mı soruyorum. Hendek çukur siyasetinin yaşandığı dönemde kelle koltukta güvenlik güçlerimiz bu ülke için canını feda ederken, partisinin içerisinde oluşturduğu milletvekillerini bu bölgeye göndererek Türkiye orada insanlara katliam yaptı dedirterek raporlaştıran bir zihniyet bu ülkeye ne verebilir?" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, milletin takdiri vereceğini belirterek "Tek derdi, tek projesi nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başından atarım olan bir partinin, bu ülkeye verebileceği bir şey yoktur. Terörist cenazesinde ağlayan insanlar, bu milletin temsilcisi olabilir mi? Olamaz. Onun için Türkiye geldiği bu noktadan geri dönemez. Milletimizin eliyle değişen bu sistemi bu defa uygulamak adına ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü yol var yürümek için Türkiye sevdası. AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu bir iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir" açıklamasını yaptı.
Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Doğan Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars'ı temsilen Doğan Haber Ajansı Bursa Muhabiri Gürkan Dural'a plaket takdim etti.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Biz buradayız dedikBaşbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Biz buradayız dedik

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