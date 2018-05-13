Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Biz buradayız dedik

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimiz bunun takdirini verecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "16 Nisan'da bir anayasa değişikliği oldu. Anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 24 Haziran'da Cumhur İttifakı dediğimiz bu ülkenin yerli ve milli düşünceye sahip, bir yanda AK Parti, bir yanda Milliyetçi Hareket Partisi seçime gidiyoruz. Evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu ülkenin sahibi değiliz, gelecek kuşaklara emanetçisiyiz. Türkiye bizim neslimizin yaşadığı o durumları yaşamasın istiyoruz. TV ekranlarında ya da haber programlarında Avrupa'da ya da Batı'da bir icadın yansıtıldığı o sahnelerden sonra kendimize dönüp, 'acaba biz bunları görebilecek miyiz?' derdik. Biz görmeye başladık. Özgüvenimizi yeniden kendimize getirdik, biz yapabiliriz, biz başarabiliriz. Yeter ki yerli ve milli özelliklere sahip olup bu ülkeyi büyütme güçlendirme sevdasında olan aktörle devam edelim" dedi.