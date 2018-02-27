IHAAW153038-SIY/27-02-2018

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Salih Müslüm teröristtir, bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Bugün mahkeme kararıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir" dedi.

27.02.2018 15:30:38 TSI

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